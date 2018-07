Nach den Balletten des amerikanischen Choreographen Glen Tetley hat man meistens das Gefühl, man müsse nur den Code kennen, und einem würde sich ein Rätsel, die Ansicht einer Innenwelt aufschließen. Dieser „Vorkämpfer“ eines komplexen, gedankenschweren und ausgeklügelten modernen Tanzes arbeitet gegen den Strom: Andere Choreographen wollen Zustände oder Abläufe mit den Mitteln der Choreographie aufschließen. Je mehr sich aber bei Tetley ein Ballett verwickelt, desto rätselhafter wird es auch, desto deutlicher vor allem sein Beharren in der Kunstsphäre, in der sich Tetley auch schon mit besonders gekünstelten Sprachen, etwa Symbolen eines Jagdritus („Mythical Hunters“) oder dem „Tai Chi“, einer Art chinesischem Schattenboxen („Embrace Tiger and Return to Mountain“) verriegelt hat. So kann man über Tetleys Ballette nichts Wirkliches aussagen, was nicht heißt, daß nicht auch Realität (psychologische Beschreibung) dabei abfiele, aber man muß sich vor allem auf die Semantik seiner Choreographien einlassen.

Über die Jahre hat Tetley, der mit der Uraufführung seines „Threshold“ nach der kunstgewerblichen „Chronochromie“ und den mißglückten „Circles“ nun zum drittenmal für die Hamburgische Staatsoper arbeitete, seine Kunstauffassungen merklich verschärft. Nach den strengen, laboratoriumhaft sterilen Exerzitien hat er sein inniges, von Sendungsbewußtsein getragenes Einverständnis mit der hehren Ballettwelt zumindest in Frage gestellt, in „Imaginary Film“ Kunst und Kitsch zusammengeschnitten oder in „Small Parade“ kürzlich beim Nederlands Dans Theater anscheinend das klassische Ballett über Bord, gekippt. In „Threshold“ („Türschwelle“) treffen Identifikation mit dem und Zweifel am Ballett aufeinander, denn Tetley, der mit der Zeit immer reicher, virtuoser arbeitet, läßt hier wie viele Kunstproduzenten die Romantik nachklingen.

„Threshold“ ist vor allem überragend musikalisch choreographiert (was die skandalöse Wiedergabe von Alban Bergs Violinkonzert in der Staatsoper verdeckt). Zum einleitenden Quintenmotiv der Violine schwingen sich vier Tänzerinnen wie in George Balanchines „Serenade“ ein: gekleidet in Ganztrikots, darüber fließende Röcke bis zum Knöchel, getaucht in bläulichschwarzes Licht. Vier Jungen kommen dazu, vergrößern die Drehungen und Wendungen der Mädchen zu ausgedehnten Trage- und Schleiffiguren. Man sieht, im „Allegretto“ der Partituranweisung entsprechend richtig „wienerisch“, eine großformatig, ja großspurig choreographierte Ballettromantik. Viel Spitzentanz, weiche, gerundete Führung der Arme, gedehnte Lufttouren.

In die Nostalgie etwa der „Dances at a Gatherine“ von Jerome Robbins versinkt „Threshold“ nicht. Gekrümmte Figuren, gegentaktige, abgezirkelte Schrittfolgen, überhaupt eine später bis zu übertriebener Beinarbeit, bis zu „Fußtrillern“ leerlaufende Mechanik psychologisierten zunächst die Choreographie. Aber auch darauf läßt sich das schnell zwischen Gruppen und solistischen Passagen pendelnde Ballett nicht festlegen. Die Tänzer treten gestaffelt auf, die Abläufe werden zusehends asynchron, literarische Motive klingen an: Wie aus einem Spiegel tritt hinter einer Vorhang-Bahn ein grau gekleidetes Mädchen, das zusehends Eigenleben entwickelt. Wir erkennen mehr und mehr in diesen Mädchen, die sich ergänzen oder abwechseln, ein und dieselbe Gestalt in der Zwiesprache mit sich selbst. Bewegungsstereotype, das Abtasten mit abgeflachten Händen auch am Partner, sind weitere konstruktive Elemente der Suche einer Tänzerin nach ihrer Rolle.

So etwas wird, zum dramatischen Aufriß des „Allegro“, auch noch vorgeführt, wenn ein rot und schwarz gekleidetes Mädchen einen geschwungenen Steg herunterkommt, stolz wie die Spanierin. im Charaktertanz. Hinter ihr drückt sich im „Adagio“ eine andere in den Spagat, rollt herunter und führt sich in die immer verloreneren Bewegungen des Balletts ein. Eine weitere Bahn der Kulissenwand wird hochgerollt, eine mütterliche Gestalt, betont als monumentale Kunstfigur mit schwerem langem Kleid und Schleppe, tritt in die Mitte, eine Tänzerin, die, wie fröstelnd, schutzsuchend die Arme verschränkt, wirft sich der Frau in die Arme, Symbol wohl für „Aufgehen“, für „Verklärung“.

Daß Tetley bei aller Musikalität dieser absoluten Musik Choreographie fast unter Zwang abgetrotzt hat, wird in solchen literarischen Fremdkörpern und choreographischen Unschärfen erkennbar. Aber dieses von Hamburgs neu formierter Truppe engagiert getanzte Ballett ist nach der Düsseldorfer Choreographie „Keep Going“ von Hans van Manen im Vorjahr der zweite ernst zu nehmende Versuch eines europäischen Staatstheater-Betriebs.

Nur der Vollständigkeit halber seien die anderen „eindeutigen“ Ergebnisse der Hamburger Premiere mitgeteilt. Der Franzose Felix Blaska zeigte, was für einen lustigen Effekt die zeichentrickfilmartige Verzerrung der französischen Pseudo-Moderne machen kann, und Scott Douglas bewies mit Lukas Foss’ „Paradigma“, wie peinlich sich Ballett zu einer Nichtigkeit aufblasen kann. Jens Wendland