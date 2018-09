Für den Unterwassersport mit Tauchgeräten und für Filmen und Photographieren unter Wasser hat Griechenland jetzt zusätzlich in der Ägäis, im Saronischen Golf und vor dem südöstlichen Peloponnes die Seegebiete der Inseln Mykonos, Hydra, Spetse und Poros sowie von Ermioni (Peloponnes) freigegeben. Bisher war Tauchen nur zwischen den Ionischen Inseln und vor der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki erlaubt.

Reisen für Vogelfreunde: Die Vogelwelt Islands, mit 76 dort brütenden Vogelarten, kann auf einer zwölftägigen Reise auf der Insel beobachtet werden. Die „Unmenge der Individuen“ und die Zutraulichkeit der Vögel machen Island, zu einem bevorzugten Ziel für Ornithologen. Zwei Reisetermine in der Zeit vom 5. 6. bis 16. 6. 1972 und vom 16. 6. bis 27. 6. 1972 werden angeboten. Die Reisekosten betragen pro Person 1390 Mark, einschließlich Hin- und Rückflug von Hamburg nach Reykjavik, Vollpension und Unterbringung in Doppelzimmern ohne Bad. Eine weitere Möglichkeit für Vogelfreunde bietet sich in der Zeit vom 21. 4. bis 23. 4. 1972 am Hornborgasee in Südwestschweden, wo aus geringer Entfernung der Tanz der Kraniche beobachtet und photographiert werden kann. Die Bahnreise geht ab Hamburg und kostet pro Person 247 Mark, einschließlich Unterbringung und Mahlzeiten. Buchung: Reisebüro Norden, 2000 Hamburg 11, Ost-West-Straße 70, Telephon 04 11 / 36 51 41.

Mustersatzung für die Kurtaxe: Das schleswig-holsteinische Innenministerium hat jetzt eine Mustersatzung herausgegeben, die die Kurtaxenordnungen in den verschiedenen Ferienorten vereinheitlichen soll. Nach wie vor dürfen jedoch nur die etwa fünfzig Kur- und Erholungsorte unter den 140 Fremdenverkehrsorten des Landes Kurtaxe erheben.

Olympiazüge. Während der Olympischen Spiele in München setzt die Deutsche Bundesbahn zehn „Olympiazüge“ ein, die vom 26. August bis zum 11. September, zum Teil aber auch schon einige Tage früher und später, nach und von München fahren. Im innerdeutschen Verkehr sind folgende Schnellzugverbindungen geplant, die als Nacht- oder Tageszüge gefahren werden: Münster – Hagen – Wuppertal – Mainz – Mannheim – München, Dortmund – Düsseldorf – Frankfurt – Würzburg – München, Wiesbaden – Stuttgart – München, Frankfurt – Nürnberg – München, Kiel – Hamburg – Hannover – München. Internationale Olympiazüge werden von Ostende, Zürich, Innsbruck und Zagreb in die bayerische Metropole fahren. Nach Auskunft der Bundesbahndirektion München werden Olympia-Reisende in diesen Zügen den vollen Fahrpreis bezahlen müssen. Neben den Olympiazügen wird die Bundesbahn Ende August und Anfang September ihr fahrplanmäßiges Angebot an Reisezügen nach und von München – ähnlich wie im Festtagsverkehr zu Ostern oder Weihnachten – durch Vor- und Nachzüge ergänzen.

Sport im Club. Als Newcomer auf dem deutschen Reisemarkt präsentiert sich der einem französischen Großunternehmen gehörende „Club Vacances“, der sein Programm durch den Frankfurter Reiseveranstalter Inter-Air vertreibt. Für zwei Clubdörfer in Tunesien und im Libanon verspricht die Broschüre neben Unterkunft (Hotel oder Bungalow), Verpflegung und freiem Tischwein ein im Pauschalpreis eingeschlossenes Sportprogramm. Zwei Wochen in Skánes (bei Sousse) gibt es zwischen 892 Mark (März bis Mai) und 1161 Mark (Juli und August), alles mit Flug ab Frankfurt. Im Libanon kostet in der Nebensaison ein Zweiwochenaufenthalt ab 1080 Mark (bis zu 1375 Mark im Juli/August), ebenfalls mit Flug ab Frankfurt. Information bei Inter-Air, 6 Frankfurt am Main-Niederrad, Triftstr. 22, Telephon 06 11/67 91 51.

Ferien auf einer Ritterburg: Eine ehemalige Raubritterburg, Burg Stahleck bei Bacharach am Rhein, ist seit ihrer Restaurierung Ferienziel von Räuber und Gendarm spielenden Kindern (acht bis zwölf Jahre). Geschulte Freizeitleiter, die ein abwechslungsreiches Programm an sportlichen Wettkämpfen, Wanderungen, Ausflügen und Spielabenden organisieren, betreuen die Jungurlauber. Der Preis für drei Wochen, vom 7. August bis 30. August, einschließlich Vollpension, Betreuung und Reisekosten ab Saarbrücken oder Frankfurt beträgt 360 Mark. Information: Jugendferienwerk e. V., 66 Saarbrücken, Bahnhofstraße 105, Telephon 0681 / 3 50 91/92.

Universitätskurs in Dublin: Irlandbesucher, die ihr Urlaubsland intensiver kennenlernen wollen, können sich für einen Ferienkurs an der Universität Dublin einschreiben: Vom 3. bis 27. Juli werden unter dem Thema „Irland: die westliche Insel“ für Erwachsene aller Altersstufen Vorlesungen, Diskussionen und Exkursionen (zum Beispiel nach Kilkenny, Glendalough, County Kildare und zur Bootsfahrt auf dem Shannon) angeboten. Die Vorträge umfassen Geschichte, Archäologie, Wirtschaft, Politik, Kunst und Literatur. In den Kursusgebühren von 250 Mark sind Ausflüge und gesellschaftliche Veranstaltungen inbegriffen, nicht aber Anreise und Unterkunft. Information und Antragsformulare: The Director, Summer School, University College, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland.