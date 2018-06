Der Dirnenkrieg zu München begann am Montagabend, Punkt 19.00 Uhr. Acht stimmige Polizeibeamte Sprechfunkgerät in der Linken, Pistole am Gürtel und Entschlossenheit in den Gesichtern – besetzten die Tore des Eros-Centers in der Zweigstraße, gleich hinter dem Bahnhof.