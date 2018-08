Inhalt Seite 1 — Manager und Barockfürsten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Westdeutsches Fernsehen, mittwochs, ab 12. April: „Hollywood“

Menschen, Namen, Lokalitäten werden zu Mythen, wenn sie von der Bildfläche verschwinden: Zu einem Zeitpunkt, da die Weltmetropole des Films unweigerlich gesunken und längst totgesagt ist, blüht der Kult mit dem frühen amerikanischen Film stärker als je zuvor und ist der Begriff Hollywoods zum Synonym für die Kinofaszination junger Filmmacher oder Filmfans in aller Welt geworden. Kein schlechter Zeitpunkt also für eine Fernsehserie über Aufstieg, Blüte und Verfall der berühmten Filmstadt bei Los Angeles.

Etwa fünf Monate war im vergangenen Jahr ein Team des Westdeutschen Rundfunks unter Leitung des Filmkritikers Hans C. Blumenberg in den USA. Sie brachten fünfunddreißig Stunden Filmmaterial mit, unter anderem siebenundfünfzig verschiedene Interviews mit Produzenten, Regisseuren, Schauspielern, Autoren und Technikern, mit den ganz frühen Pionieren und mit den ganz neuen, jungen Großen. Eine so umfangreiche Darstellung der Geschichte Hollywoods wie diese mit dem Bayerischen Rundfunk koproduzierte Serie hat es auch im amerikanischen Fernsehen noch nicht gegeben.

Sie beginnt mit einem historischen Exkurs über die Gründung: der Flucht meist verarmter europäischer Juden in eine junge Branche, die schnelle Karrieren und einen neuen Goldrausch versprach, und in ein Land, in dem 340 Tage im Jahr die Sonne scheint. Die Veteranen erzählen selbst von der Zeit, da sie sich beim Drehen noch gegen Revolvermänner der wirtschaftlichen Konkurrenz aus New York verteidigen mußten, da einer ein Regisseur war, wenn er sagen konnte „Kamera!“, „Action!“, „Schnitt!“ und „Mittagspause!“. Archivbilder vergegenwärtigen die Gründung der großen Gesellschaften, die Entstehung des Starkultes und die Entwicklung des Films zum beliebtesten Hobby des bürgerlichen Publikums.

Jede Gesellschaft in Hollywood hatte ihre eigenen Studios, eigene technische Teams, ihre eigene Arbeitsweise und Atmosphäre, die sich auch in den Filmen widerspiegelte. So ist es nur folgerichtig, daß Blumenberg vier Folgen den berühmtesten und profiliertesten von ihnen widmet, nämlich Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers, Paramount und der 20th Century Fox.

MGM („Die Jahre des Löwen“) hatte in den dreißiger Jahren die größten Studios, die perfekteste Technik, die teuersten Stars und an ihrer Spitze den mächtigsten Mann Hollywoods: Louis B. Mayer, einen ehemaligen Schrotthändler, konservativ, kapitalistisch, patriotisch, puritanisch, sentimental und hart. Entsprechend waren MGM-Filme. glatt, sauber, brav, eine kalkulierte Träumwelt ohne Staub, Falten und Schatten – Garbo-Filme, zum Beispiel.

Die Warner Brothers („Die guten Bürger von Burbank“), das bedeutendste Studio der vierziger Jahre, hatten eine gegensätzliche Linie, sie griffen mit realistischen Filmen sozialkritische Themen auf (Walsh, Huston), und wurden durch ihre harten Gangsterfilme (Humphrey Bogart) bekannt, im Zweiten Weltkrieg durch patriotische Propagandastreifen.