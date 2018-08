Daran ist nicht zu deuteln: Der Münchner OB Hans-Jochen Vogel hat die zweite Runde in seinem Kampf gegen die SPD-Linke verloren.

Vor einem Jahr noch hatte er mit der Kraft seiner Popularität und rhetorischer Wucht einen Damm gegen die Linksdrift seiner Partei errichtet. Er erzwang den Rücktritt des damaligen Münchner Parteivorstandes, zog eine klare Grenze zwischen systemüberwindender Theorie und reformerischer Rathauspraxis, teilte die Münchner SPD in Vogel-Gegner und Vogel-Anhänger.

Jetzt vollzog sich die Wachablösung beinahe geschmeidig. Ohne Krach übernahmen die Linken wieder die Hausmacht an der Isar und kürten Vogels erbittertsten Gegner, Rudolf Schöfberger, zu ihrem neuen Vorsitzenden. Vogel hatte vorübergehend den längeren Arm – Schöfberger den längeren Atem.

Seit König Ludwig hat bislang keiner München stärker verändert als Vogel; für die Münchner SPD hingegen bleibt er eine Episode. Er hat zu hoch gepokert. Zuweilen starrsinnig und wenig kompromißbereit, verprellte er mitunter auch Mitstreiter aus den eigenen Reihen. Die personalisierte Polarisierung vermochte seine schmalbrüstige Hausmacht nicht durchzustehen.

Schöfberger, noch vor einem Jahr Vorsitzender der bayerischen Jungsozialisten, hatte seinen Genossen einst jesuitische Verbissenheit, Hinterzimmer-Marxismus und Zitatenakrobatik vorgeworfen. Jetzt wird der blumige Vielredner zeigen müssen, was er selbst in der politischen Praxis zuwege bringt. Wählermehrheiten gewinnt man in München nicht mit sozialistischer Theorie, Doppelstrategie und imperativem Mandat. Am 11. Juni haben die Münchner Wähler das Wort. S. B.