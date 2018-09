Übergewichtige Leute sind nicht nur von der Gefahr bedroht, ihrer Korpulenz wegen vorzeitig an Herz- und Kreislaufschäden sterben zu müssen, sie gehen, wie es scheint, überdies das Risiko ein, einer schädlichen Nebenwirkung solcher Medikamente zum Opfer zu fallen, die ihnen eigentlich helfen sollten, die zu vielen Pfunde noch rechtzeitig loszuwerden – jedenfalls dann, wenn sie versuchen, ihren Appetit mit amphetaminhaltigen oder amphetaminähnlichen Präparaten zu zügeln. Und nicht minder gefährdet sind wahrscheinlich Menschen, die solche Arzneimittel einnehmen, um sich aufzuputschen.

Das muß man der vorsichtigen Formulierung entnehmen, in der eine Kommission der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung ihren Bericht über eine Studie verfaßt hat, den sie am vorigen Freitag den Teilnehmern der „Kreislauftagung“ in Bad Nauheim vorlegte. Dieses von Professor Franz Loogen vorgetragene Resümee einer Untersuchung, an der sich zwanzig Kliniken beteiligt hatten, belegt mit sauberer Statistik: Der vor vier Jahren erstmals geäußerte Verdacht, wonach der von der Firma CILAG vertriebene Appetitzügler „Menocil“ als Nebenwirkung eine sehr schwere Krankheit, nämlich die primär vaskuläre pulmonale Hypertonie, hervorrufen kann, durchaus begründet war.

Mehr noch: Nicht allein das aus diesem Grunde inzwischen vom Markt verschwundene „Menocil“ steht mit jenem gefährlichen Lungenhochdruck, der quälende Beschwerden und Siechtum zur Folge hat, in kausalem Zusammenhang. Das Leiden wird wahrscheinlich auch von anderen Mitteln zur Hungerbekämpfung hervorgerufen und auch von solchen, damit verwandten, die Müde mobil machen sollen. Die an der Studie beteiligten Kommissionsmitglieder (R. Backmann, H. Dengler, K. Gabi, E. Greiser, H. J. Jesdinsky, F. Loogen) sind nach den ihnen vorliegenden Untersuchungs- und Befragungsergebnissen (von 359 Patienten mit primär vaskulärer pulmonaler Hypertonie und 213 mit den Mitgliedern der ersten Gruppe in einer Reihe von Merkmalen jeweils übereinstimmenden Kontrollpersonen) immerhin der Ansicht, „daß die Anwendung amphetaminähnlicher Appetitzügler und Stimulantien, für die sich der Verdacht auf diese schwerwiegenden Nebenwirkungen ergeben hat, nicht mehr verantwortet werden kann“.

Mit anderen Worten: Arzneimittel wie „Mirapront“, „Preludin“, „Captagon“, „Amorphan“ oder „Schlank-schlank“ sollten nicht mehr verkauft werden, weil sie nach Meinung der sechs Gelehrten potentiell gesundheitsgefährdend sind. Mit dem qualvoll zum Tode führenden Leiden, um das es sich hier handelt, ist nicht zu spaßen. Darum sollte die Pharmaindustrie jene Produkte vorsorglich aus dem Verkehr ziehen, so lange wenigstens, bis Klarheit darüber herrscht, ob der Verdacht zu Recht besteht oder nicht.

Übrigens: In der Studie zeichnet sich auch der – freilich nur vage – Verdacht ab, daß auch bestimmte Nasensprays jene gräßliche Nebenwirkung haben können. Dazu gehört auch „Nasivin“. Just dieses Medikament der Firma Merck ist unlängst zusammen mit einem Werbetext und attraktiven Photos als Probepackung an Journalisten verschickt worden, damit sie im redaktionellen Teil ihrer Zeitungen das Arzneimittel – lobend, versteht sich – erwähnen. Zumindest das müßte doch den Herstellern apothekenpflichtiger Präparate, deren Nebenwirkungsrisiko, wie die Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung zeigt, keineswegs geklärt ist, verboten werden können. Thomas von Randow