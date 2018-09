Von Rudolf Herlt

Der Jumbo-Jet der deutschen Konjunktur steht wartend auf der Piste. Man kann darüber streiten, ob er auf der Piste der Rezession oder der Stagnation aufgesetzt hat. Doch das ist ein Streit um Worte, der zu nichts führt. Nach amerikanischer Übung spricht man von Rezession, wenn die Summe aller angebotenen Waren und Dienste – das Bruttosozialprodukt – zwei Quartale hintereinander nicht nur zu wachsen aufhört, sondern kleiner wird. So war es im dritten und vierten Quartal 1966 und noch im ersten Quartal 1967. Diesmal aber hatte der Schrumpfungsprozeß im zweiten Quartal 1971 mit einem halben Prozent begonnen. Er hatte sich erst im vierten Quartal mit einem Prozent fortgesetzt, nachdem im dritten Quartal der Kuchen weder größer noch kleiner geworden war.

Es empfiehlt sich, diesen Zustand Stagnation zu nennen. Denn in der Rezession der Jahre 1966/67 hatten wir mehr als 600 000 Arbeitslose bei einer Million ausländischen Arbeitskräften. Im gegenwärtigen Konjunkturtief stieg die – saisonbereinigte – Zahl der Arbeitslosen nicht über 240 000, und dies bei 2,2 Millionen ausländischen Arbeitskräften.

Keinen Streit kann es allerdings darüber geben, daß wir den Tiefpunkt der Konjunktur schon erreicht haben. Die Auguren in den Vorstandsetagen und in den wissenschaftlichen Instituten rechnen allenfalls mit verschieden langen Wartezeiten auf der Piste. Dabei beurteilt zum Beispiel Franz Heinrich Ulrich, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, aus der Düsseldorfer Perspektive die Lage pessimistischer als Jürgen Ponto, sein Kollege von der Dresdner Bank aus Frankfurt. Doch auch Ponto warnte vor einer Überschätzung der Auftragseingänge in den ersten beiden Monaten des Jahres. Die Börse, die ihrer Zeit immer um ein halbes Jahr voraus ist, hat mit den Kurssteigerungen der ersten drei Monate dieses Jahres schon signalisiert, daß ein neuer Aufschwung nicht mehr allzu fern ist.

Obwohl die Unternehmer – manchmal zu Recht, oft zu Unrecht – an der Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung kein gutes Haar lassen, ist die Stimmung in der Wirtschaft, wie durch geheime Kräfte getrieben, in diesen Tagen plötzlich umgeschlagen. Vorbei sind die düsteren Prophezeiungen, es werde alles noch viel schlechter werden, und die Befürchtungen, wir würden jetzt mit steigenden Arbeitslosenzahlen und steigenden Preisen mitten in die Stagflation hineinsegeln, sind, zumindest gegenwärtig, wie weggeblasen. Die Unternehmer schöpfen wieder Mut.

Ist das nicht erstaunlich? Haben die Unternehmer, wovor Ponto warnte, die jüngsten Zahlen über die Auftragseingänge nicht doch überschätzt und falsche Schlüsse gezogen? Das ist höchst unwahrscheinlich. Sie sind Realisten und lassen sich durch unkorrigierte Zahlen so leicht nicht täusehen. Nur die unkorrigierten Auftragseingänge für Januar und Februar – 3,1 und 7,3 Prozent über dem Vorjahresstand – könnten zur Euphorie verleiten. Schaltet man die Kalenderunregelmäßigkeiten aus, errechnet sich für Januar ein Rückgang von 1,9, für Februar ein Zugang von nur 2,2 Prozent. Für beide Monate zusammen liegen die Werte der Auftragseingänge nur mit 0,1 Prozent über dem Vorjahresstand – wirklich kein Grund zum Jubeln. Die korrigierten Werte der Auslandsaufträge zeigen im Februar ein Plus, im Januar ein gleich hohes Minus.

Die nach Sparten aufgegliederten Zahlen bestätigen die Vermutung, daß die Kaufkraftsteigerungen aus höheren Löhnen, Beamtengehältern und Renten in erster Linie der Verbrauchsgüterindustrie zugute gekommen sind. Im Schnitt der beiden ersten Monate sind deren Bestellungen gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent gewachsen. Maschinen und Ausrüstungen sind im Schnitt der beiden ersten Monate sogar geringfügig weniger bestellt worden als vor Jahresfrist. Rechnet man die Preissteigerungen heraus, kommt man zu dem Ergebnis, daß in den beiden ersten Monaten dieses Jahres in allen Zweigen der Industrie die bestellten Mengen geringer waren als im Vorjahr. Die Aufträge können also den Optimismus der Unternehmer nicht geweckt haben.