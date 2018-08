London, im April

Fast zwei Jahre haben die Proeuropäer bei Labour zugesehen, wie Wilson und die Mehrheit sich auf die Insel und in die Isolation zurückzogen. Für die politische Bedeutung des britischen Europa-Beitritts hatte Wilson längst keinen Sinn mehr – wenn er ihn je hatte.

Die Männer, die diesen Sinn haben, sind jetzt aus der vordersten Reihe der Partei und der Fraktion zurückgetreten. Jenkins, Thomson und Lever waren Minister in der Regierung Wilson und hatten zuletzt, wie Owen und Lord Chalfont Posten in der Oppositionsführung inne, aber sie wollten nicht länger einer vordergründigen Taktik die Hand leihen. Daß sie im Herbst mit den Tories für Europa gestimmt hatten, war ihnen zum Vorwurf gemacht worden. Jetzt aber will die Labour-Mehrheit ausgerechnet mit ein paar weit rechts stehenden Tories im Parlament paktieren, um eine Volksabstimmung zum EWG-Beitritt zu erzwingen. Das war zuviel.

Von nun an kann Wilson auf keine geschlossene Opposition gegen das EWG-Anschlußgesetz mehr hoffen. Er wird mehr und mehr der Gefangene der Linken – und das heißt in England: Fortsetzung der jeweiligen konservativen Vorherrschaft. Vor 20 Jahren sagte sich der linke Flügel, darunter Wilson, von der Mehrheit los; jetzt ist es der rechte. Labour hat sein Godesberg noch vor sich. K. H. W.