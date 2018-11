Schüsse auf der Landstraße. Ein Mann bricht tot zusammen. Anlaß des Streites, bei dem der Maurer Dieter Anlaß aus Mechernich in der vorigen Woche sein Leben lassen mußte: Der Multimillionär Herfried Ahrend hatte mit seinem Commodore in langsamem Tempo hinter dem Fahrzeug des Maurers herfahren müssen, der sich Fahrzeug mit der Nötigung an Ahrend rächen wollte, weil sich dieser – vielleicht sogar nur anwollte, – falsch oder schikanös verhalten haben soll. Ein nichtiger Grund also für ein grausiges Drama.

Unlängst erst hatte ein in Harnisch geratener Autofahrer auf dem Parkplatz einer Autobahn eine Frau fast erschlagen, nur weil sie ihren VW nicht schleunigst auf die rechte Fahrbahn gelenkt hatte, als er mit seinem Porsche von hinten heranbrauste:

Warum werden Menschen, die normalerweise anderen Leuten liebenswürdig und hilfsbereit begegnen, zu Teufeln, sobald sie im Auto sitzen? Wie läßt sich erklären, daß eine zarte junge Frau, wie neulich geschehen, einem Verkehrsteilnehmer, der mit seinem VW eine Autokolonne überholte, durch Auffahren die Lücke, in die der Mann noch hätte fahren können, versperrte und ihn sowie ein entgegenkommendes Fahrzeug damit einem Unfall auslieferte? „Soll der doch sehen, wo er bleibt, der Idiot“, soll jene junge Dame zu ihrer Beifahrerin gezischt haben, als sie zwei Menschen kaltblütig in höchste Lebensgefahr brachte.

Warum hetzen Taxifahrer einen Mann in den Tod, der nur eine Vorfahrt mißachtet hat, warum werden alte Leute am Steuer häßlich beschimpft, nur weil sie sich wie alte Leute verhalten, warum brüllen sich Motoristen mit ihren Hupen an, nur weil einer fünf Kilometer in der Stunde schneller vorwärtskommen möchte als der andere?

Man spricht gern von angestauten Aggressionen, die Autofahrer am Steuer ihrer energiegeladenen Maschine auf so gefährliche Weise abreagieren. Professor Otto König aus Wien will gar eine atavistische Regung im Kraftfahrer entdeckt haben; die schlummernden Jagdtriebe des Steinzeitmenschen würden im Auto wieder geweckt, spekuliert der Gelehrte.

Mir leuchtet allerdings weitaus mehr die Hypothese des englischen Kommunikationsforschers Colin Cherry ein. Er sieht den Grund für die fatale Verhaltenswandlung, die sich bei den meisten – Menschen vollzieht, sobald sie die Wagentür zugeschlagen haben, in der drastischen Beschränkung der Kommunikationsmittel, die ihm als Automobilist auferlegt ist.

„Der Mensch ist Mensch, weil er eine Sprache hat“, sagt Cherry, „ein überaus feines, nuancenreiches Kommunikationsinstrument.“ Damit ausgestattet, hat unsere Spezies ihr Zusammenleben eingerichtet, hat sie Riten und Verhaltensnormen zum Schutz ihrer Art entwickelt. Das System funktioniert leidlich, aber es bricht zusammen, wo ihm sein Fundament entzogen wird, eben die Kommunikation. Just das widerfährt dem Autofahrer. Eingeschlossen in einem Gefängnis aus Blech und Glas ist sein Kommunikationssystem auf nur wenige Verständigungszeichen reduziert. Er kann hupen, mit ein paar Glühbirnen blinken und notfalls den anderen Verkehrsteilnehmer anfahren – mehr nicht. Sein Signalvorrat ist auf weniger geschrumpft als einem Tier zur Verfügung steht – kein Wunder also, daß er sich wie eine Bestie benimmt.