Eine Zeitung wird immer wieder von interessierten Lesern aufgefordert, irgendwelcher Tage zu gedenken, die mit einer magischen Zahl des Dezimalsystems belegt werden können: 50. Jahrestage, 100. Todestage, 200. Geburtstage, und so weiter.

Gewissenhaft erinnern wir uns, daß vor 200 Jahren Hardenberg-Novalis geboren wurde: ein guter Anlaß, Lesern, die vielleicht zu ausschließlich in der Gegenwart leben, den Finder der blauen Blume etwas näherzubringen (wie es Petra Kipphoff hier tut).

Schlechten Gewissens verschweigen wir dafür anderes, was vor 200 Jahren geschah. Geboren wurde, zum Beispiel, auch Friedrich Schlegel, Studienkollege des Hardenberg-Novalis. "Geboren" wurde auch Balthasar Neumanns Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen, die wir noch heute bewundern können. Lessing schrieb sein Trauerspiel "Emilia Galotti", Haydn seine "Abschiedssymphonie"; und Polen wurde geteilt zwischen Rußland, Preußen und Österreich, zum ersten, nicht zum letzten Male – wäre es nicht ganz angebracht, sich gerade dessen zu erinnern? Auch Rutherfords könnte gedacht werden, der im Jahre 1772 den Stickstoff entdeckte; denn genau 100 Jahre nach dem Tode dieses Rutherford (1819) sollte ein anderer Rutherford, wiederum mit Hilfe des Stickstoffs, den ersten Nachweis einer Kernreaktion liefern und damit die moderne Atomphysik begründen. Außerdem monopolisierte Preußen 1772 den Oberseehandel, wurde in Göttingen "Der Hain" als Dichterbund gegründet, schrieb Herder "Über den Ursprung der Sprache" und ging James Cook auf seine zweite Weltreise, ohne die so viele später Reisende auf die Reisebüros des späteren Cook vielleicht hätten verzichten müssen.

Die Geschichte hält überall Reminiszenzen bereit, die auch uns Heutige angehen. Es lohnt sich, ab und zu in seinem "Stein" zu blättern, dem wahrhaft universalen "Kulturfahrplan" des Mannes, der heute als für die Universität Berlin verantwortlicher Senator verschlissen wird. Ungern freilich verzeihe ich ihm, daß er einen der wenigen großen Liberalen dieses europäischen Kontinents (die britischen Inseln haben da mehr zu bieten) zum Schweden macht (wenigstens in meiner "verbesserten und erweiterten Gesamtausgabe" von 1954) – während Struensee doch Däne oder allenfalls Deutscher war (in Halle an der Saale geboren).

Da dieser große Arzt, Pädagoge, Politiker und liberale Reformator (auch der Ökonomie) zwischen alle publizistischen Ressorts fällt, nehme ich den Vorwand gerne wahr, seiner hier zu gedenken. Dafür, daß Struensee, der sich große Verdienste um Dänemark erworben, der die Leibeigenschaft auf ein erträgliches Maß gemildert und die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz erkämpft hatte, dafür, daß der gerade eben über Dreißigjährige (trust nobody over thirty!) die dänische Königin Karoline besser zu lieben verstanden hatte als ein impotenter König Christian, dafür wurde der Fünfundreißigjährige 1772 aufs grausamste abgeschlachtet: als Ehebrecher zum Tode verurteilt. Da er durch seine Umarmungen die Majestät beleidigt hatte, wurde ihm erst die Hand abgeschlagen, dann der Kopf, und zuletzt wurde er gevierteilt.

Vielleicht ist es so überflüssig nicht, sich dessen zu erinnern, daß auch das vor zweihundert Jahren noch möglich war – in Dänemark, das auch damals gewiß nicht zu den besonders rückständigen Ländern zählte.

Rudolf Walter Leonhardt