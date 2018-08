Die Umweltschützer haben einen Sieg errungen: Die Veba-Raffinerie im Orsoyer Rheinbogen bei Rheinberg wird vorläufig nicht gebaut. Veba-Vorstandsvorsitzender Rudolf von Bennigsen Foerder will die Bauarbeiten auf dem 580 Hektar großen Gelände erst starten lassen, wenn alle Baugenehmigungen endgültig vorliegen. Unter Umständen wird die Veba darauf noch lange warten müssen: Das vorgesehene Gelände muß erst in Industriegelände „umgewidmet“ werden,

Zusicherungen von Gemeinden will der Veba-Boß nicht mehr trauen. Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Münster warnte ihn. Nach dem Urteil der Münsteraner Richter muß die Delog-Detag auf die Fertigstellung ihrer Floatglas-Anlage in Gelsenkirchen verzichten. Die Gelsenkirchner Bürger haben damit ihr Ziel erreicht: Sie legten Einspruch gegen den Fabrikbau ein, der von der Stadt „vorläufig“ genehmigt war.

Die Bürger konnten nachweisen, daß die Glasfabrik in einem Wohngebiet errichtet wurde. Das Vertrauen an die Zusagen der Stadt muß die Delog-Detag teuer bezahlen: Sie hat zwischen 15 und 20 Millionen Mark in den Bau der neuen Anlage investiert.

Das Risiko der Veba ist höher: Für den ersten Bauabschnitt ihres Orsoy-Projekts sind Investitionen im Wert von rund 400 Millionen Mark vorgesehen. mh