Von Rolf Mahnke

Wieder einmal, jetzt nur umfassender und nicht ganz so eng in die poetische Kandare gepaßt, reicht Hans Habe seine Tupfer für die Wunden Berlins. War es zu Jahresbeginn fünfstrophig „Eine Ode“ in der Berliner Morgenpost („Ist Berlin nicht Hauptstadt... Stadt mit Haupt und mit erhobenem Haupt und Hauptsächliche Stadt...?“), so wollen jetzt in der BZ Habes melancholische Wanderungen kein Ende nehmen. Wieder schlug der Elegant aus dem Tessin – als schreibende Vollzugsperson jener fragenden Erlkönigsvisionen: „... ist der Schlächter ein Chirurg, weil er in Narkose schlachtet, Leib vom Haupt getrennt, verschenkt, verschenkt – ist das Berlin?“ – in die Tasten. Der BZ-Leser erlebt den Romancier diesmal vor Ort („Rendezvous mit Berlin“), an der Fundstelle der Metaphern und Allegorien.

Also: Mit Frau Licci besteigt er den Interzonenzug, tritt „eine Reise in der Geisterbahn“ an. „Man kennt sie, diese Geisterbahnen der Rummelplätze. Im Sonnenschein steigt man ein.... es wird dunkel... rot glüt die Hölle... quietschende Schienen..“ Der Spuk will für Habe kein Ende finden. Schließlich wird die E-Lok in Marienborn abgekoppelt: „Die Lokomotive der ‚DDR‘ fährt mit Dampf, faucht wie der Drache der Geisterbahn.“ Dann gibt’s Malheur auf den Reisecomplets: „Der Ruß dringt durch die Fensterritzen.“ Und über Stunden kann der Hunger auf schöne Optik kein Futter finden: „Es wäre besser für die ‚DDR‘, wenn man bei Nacht reiste ... die Wälder in desolatem Zustand, geknickte Bäume... niemand hat sie fortgeräumt..“ Der Maßstab liegt westwärts: „Jenseits von Helmstedt grünte schon der Frühling. Hier grünen die Wachtürme.“ Eine Metapher über schlecht reparierte Straßen rollt an: „Heftpflaster im Asphalt, Straßen wie die bandagierten Gesichter von duellierenden Studenten.“ Dann „weglose Wege, tiefer Kot, man denkt an den Balkan, Ungarn der Kindheit“. Im Zug sitzen „Langhaarige“, die der Dichter „Zwanghaarige“ nennt. Immerhin „springt“ bei den „Zwanghaarigen“ das Gespräch „fröhlich von Tisch zu Tisch“ im Speisewagen, in dem es keine Coca-Cola gibt. Draußen „ebenerdige Häuser der Bauern..., schmutzig, traurige Behausung in einer traurigen Landschaft“. (Ascona war immer etwas schöner als die Gegend um Magdeburg.) Der allmählich resignierende Blick wird aufgestöbert von einer Reklametafel: „Konsum – Begriff für leistungsfähigen Handel.“ Habe reflektiert: „Im Westen schämt man sich des Handels, und Konsumgesellschaft ist oft ein. verpöntes Wort.“ Habe weiß bis dahin noch nicht, daß hier die genossenschaftlichen Läden „Konsum“ genannt werden. Aus unerfindlichenGründen begibtsich der Autor, auch. der frontalen Perspektiven: „Weil ich mit gesenktem Blick hinauschaue, sehe ich nur Stiefel, – Stiefel, Stiefel.“

Später kömmt die Sonne wieder, „das Ende desTunnels“, Habe legt an der freiheitlichen Insel an: „In einer Fabrik sind alle Fenster beleuchtet ....die Neonlichter röten den Rauch“ aus einem Schlot, „West-Berlin. Der Bahnhof ist überfüllt.“ Danach sitzt Habe wieder einer Illusion auf. Denn der „vom Oberkellner des Speisewagens mit Mühe beschaffte Gepäckträger“ ist kein Zeichen dafür, daß hier so viele Reisende mit Kabinen- und Hutkoffern aussteigen, als vielmer dafür, daß es am Bahnhof Zoo nur drei Gepäckträger gibt.

Im Kempinski dann überkommt den Dichter die Vaterhaus-Euphorie: „Dieselben Portiers, dieselben Hausdiener, dieselben Zimmermädchen – man kennt sie alle.“ Der Reisende, von seinem Tessiner Hochsitz, von dem er den Verschleiß des Abendlandes beobachtet und insbesondere die nur scheinbar fortschrittlichen Kräfte in Deutschland, ist dort abgestiegen, wo Pagen und Portiers noch einen Blick fürs Soignierte haben. Doch schnell setzt er die Füße wieder auf die Straße, wo er merkt: „In die Höflichkeit, mit der der Fremde in Berlin empfangen wird, mischt sich die Wehmut des Dankes.“ Deshalb „möchte man sich bei Berlin entschuldigen, daß es einem dankt“. Und sein Seismogramm des Weltstadtatems schlägt aus: „Ein riesiger Neger, in eine weiße Toga gewickelt, geht vorbei; der livrierte Chauffeur hebt ein krankes Kind aus einem Rolls-Royce.“ Danach, wie sollte es der Berliner Rhythmus anders wollen, schiebt „ein Drehorgelspieler ...seinen Leierkasten die Uhlandstraße entlang“. Bei einem politischen Straßendisput „sagt eine junge Frau neben mir wie zu sich selbst: ‚Was soll aus Berlin werden?‘“

Doch fahren wir mit Habe in den Osten rüber. „Die Genossin Stadtbilderklärerin blickt starr vor sich hin.“ Und „nur einmal erkundigt sie sich halb bewundernd, halb ungläubig nach dem Preis eines kleinen Tonbandgerätes. Ihre Sprache ist monoton.“ Bei „eiskaltem Wind, vermummt“, folgt „der kleine Haufen aus dem Bus“ den roten Stiefeln der Stadtbilderklärerin durch den Treptower Park. Dabei sagt ein Österreicher „kennerisch: Westliche Stiefel“. Der Handelsfriedhof hat auch Besuch aus der Volksrepublik Ungarn – „mit Kopftüchern die Frauen, in dürftigen Mänteln die Männer“. Habe trägt zu seinem „Rendezvous mit Berlin“ immerzu einen Prince-de-Galles-Mantel, der ihn auch westlich der Mauer als Paradiesvogel in Kashmer nicht eben unsichtbar macht. Karl-Marx-Allee: „Atombiedermeier.“ Vergleich zwischen der monoton sprechenden Stadtbilderklärerin und dem rotbärtigen „guide“ im Westen: „Die Schallplatten sind schwarz und die Freiheit ist bunt.“