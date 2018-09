Inhalt Seite 1 — Wem gehört das Mandat? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

In der sozial-liberalen Koalition spricht man von „Fraktionsüberläufern“ und „Verrätern“. Der CDU-Abgeordnete Dichgans meinte dagegen: „Ein Fraktionswechsel ist legitim und ehrenwert.“ Bundeskanzler Brandt erkannte letzte Woche in der Debatte über den Mißtrauensantrag der Opposition zwar das Recht eines Abgeordneten auf politischen Gesinnungswandel an, fragte jedoch zweifelnd: „Kann man das Mandat mitnehmen?“ Dazu muß die Vorfrage lauten: Wem gehört das Mandat, der Fraktion oder dem Abgeordneten?

Da es Übertritte aus sehr verschiedenen Motivationen gibt, ist weder mit Lob noch mit Verdammung allein etwas anzufangen. Der Gesetzgeber hat kaum eine Möglichkeit, den Parteiwechsel von Abgeordneten je nach deren Beweggründen unterschiedlich zu bewerten und dementsprechend zu behandeln. Die Vorstellungen eines Abgeordneten können sich so weit ändern, daß er der vor den Wahlen bestimmten Parteilinie nicht mehr zu folgen vermag. Es ist aber auch vorgekommen, daß sich die Parteilinie in der Parlamentspraxis so weit gewandelt hat, daß ihr Abgeordnete mit unveränderter Auffassung nicht mehr folgen mochten.

Das geltende Parlamentsrecht bestimmt: Scheidet ein Abgeordneter aus dem Bundestag aus – etwa durch Tod –, so folgt ihm der nächste Listenkandidat, gleichgültig ob der Ausgeschiedene als Direktkandidat im Wahlkreis oder auf der Liste gewählt worden war. Sollte man nicht in gleicher Weise auch bei Fraktionsübertritten verfahren? Das entscheidende Kriterium für den Mandatsverlust müßte dann jedoch der Austritt aus der bisherigen Fraktion sein. Sonst brauchte der Abgeordnete zur Rettung seines Mandats lediglich aus der Fraktion auszutreten und könnte dann als formal fraktionsloser Mitläufer einer anderen Fraktion doch in jedem Fall für diese stimmen.

Wenn jedoch schon der Fraktionsaustritt den Mandatsverlust zur Folge hätte, dann könnte eine Fraktion dem ihr unbequemen Abgeordneten das Leben zur Hölle machen. Sie könnte ihn selbst herausgraulen, um ihn auf diese Weise gegen einen Gefügigeren auf der Landesliste auszuwechseln. Anderseits: Ein Abgeordneter könnte formell in der Fraktion bleiben, aber ständig gegen diese stimmen. Müßte sich die Fraktion das gefallen lassen? Gewiß könnte sie ihn ausschließen, aber sie verlöre dadurch eine Stimme – faktisch sogar zwei –, wenn die verlorene der gegnerischen Fraktion zugute käme. Wäre aber auch der Fraktionsausschluß gegen den Willen des Betroffenen mit Mandatsverlust verbunden, dann stünde der Abgeordnete völlig unter der Herrschaft der Fraktion. Da die Fraktion hinsichtlich der Fraktionsausschlüsse nicht beschränkt werden kann, könnte sie sogar einen ihr lediglich unbequemen Abgeordneten ausschließen. Sollte auch dieser dann das Mandat verlieren, so würde das auf Institutionalisierung eines jederzeit durch Ausschlußdrohung vollstreckbaren Fraktionszwanges hinauslaufen. Man sieht: Die Grenzen zwischen Fraktionsübertritt, -austritt und -ausschluß sind so fließend, daß ein Gesetz sie wohl kaum in den Griff bekommen kann.

Was ist zudem, wenn eine Gruppe von Abgeordneten sich von einer großen Partei abspaltet, um eine neue Partei zu bilden? Wäre Mandatsverlust die Folge, so würde das als Bestandsgarantie für die bestehenden Parteien wirken. Wie will man hier gesetzgeberisch zwischen dem Austritt eines einzelnen Abgeordneten, einiger weniger Abgeordneten und einer größeren Gruppe Unterscheidungen schaffen?

Gewiß ist es anzuerkennen, wenn ein Abgeordneter bei Fraktionswechsel sein Mandat aus freien Stücken niederlegt. Wollte man ihn dazu verpflichten, so würde zwar der Fraktionsübertritt unmöglich gemacht, aber zugleich die Abhängigkeit der Abgeordneten von der Fraktion, für die sie gewählt wurden, noch größer als bisher. Eine derartige Regelung würde eine Änderung des Grundgesetzes erfordern. Behält aber der Abgeordnete die Freiheit des Mandatswechsels, dann ist deren mißbräuchliche Ausnutzung schwerlich ganz zu unterbinden.