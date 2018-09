Inhalt Seite 1 — Billiger in der Schweiz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Preisentwicklung auf den freien Goldmärkten in London, Zürich und Frankfurt hat das Interesse privater Anleger für das gelbe Metall wieder geweckt. Letzte Woche erreichte der Goldpreis seine absolute Höchstmarke.

Der Goldpreis ist seit Anfang 1971 um fast 20 Prozent gegenüber der Mark gestiegen. Haben Sie Ihren Kunden den Kauf von Gold als Anlagemöglichkeit empfohlen? .

Kunz: Wir halten Gold in den verschiedensten Formen (Barren, Münzen und Zertifikaten) für unsere Kundschaft zur Verfügung. Das gelbe Metall hat seit geraumer Zeit einen angestammten Platz in unserer Palette für Anlagevorschläge, Aus unserer Überzeugung, daß der Goldpreis unabhängig von der Währungssituation steigen müsse, haben wir nie, einen Hehl gemacht.

Wer in der Bundesrepublik Gold kauft, muß 11 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. In der Schweiz ist das nicht der Fall. Kann man über Ihr Institut Goldgeschäfte in der Schweiz tätigen?

Kunz: Wir sind selbstverständlich jederzeit bereit, für einen Kunden Gold in der Schweiz oder anderswo zu kaufen und dort für ihn ins Depot zu legen. Darüber hinaus können wir unserer Kundschaft jedoch die von uns emittierten Goldzertifikate anbieten, deren Erwerb mehrwertsteuerfrei ist und deren Preis dem in London und Zürich entspricht. Die Steuer fällt nur an, wenn der Zertifikatsinhaber die effektive Auslieferung des Metalls verlangt. Zudem bieten wir seit etwa eineinhalb Jahren den Krüger-Rand an, der noch steuerfrei ist und nur knapp über dem Londoner Goldfixing notiert.

Im Januar hat der amerikanische Kongreß seine Zustimmung zur Goldpreiserhöhung auf 38 Dollar gegeben. Halten Sie diesen Wert für angemessen?

Kunz: Seit der Spaltung des Goldmarktes 1968 und seit Aufhebung der Dollarkonvertierbarkeit 1971 ist der Preis des Freimarktes die einzig relevante Größe. Der offizielle Preis von Dollar 35,–und jetzt Dollar 38,– ist eigentlich nur noch als Basis für die Bewertung der Währungen (namentlich des US-Dollars) zu sehen. Theoretisch und auch praktisch kann diese mehr oder weniger willkürliche Festsetzung von dem Marktpreis für die Ware „Gold“ in beliebiger Größe abweichen.