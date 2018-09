Inhalt Seite 1 — Die totale Eiszeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingrid Buck

Für die Absatzmanager der Eiskrem-Industrie ist die Bundesrepublik Deutschland ein Entwicklungsland: Nur 4,7 Liter Gefrorenes gönnte sich jeder Bundesbürger – Greise und Babys mit eingerechnet – im vergangenen Jahr. Die Belgier brachten es auf einen Prokopfverbrauch von 6,3, die Schweden gar von 8,3 und die Amerikaner sogar von über 25 Litern.

Doch die industriellen Eismixer haben guten Grund zu der Annahme, daß sich dieser Abstand in den nächsten Jahren verringern wird. Von 1960 bis heute stieg der kalte Konsum nämlich um nicht weniger als 100 Prozent. Kein Zweifel: Die Zeiten, da „Eis am Stiel“ vornehmlich eine auf der Straße angebotene Erfrischung darstellte, für die sich überwiegend Jugendliche interessierten, sind längst vorüber.

Den Herstellern ist es gelungen, eine Palette raffinierter Spezialitäten zu entwickeln und auf die Dessertteller der Bundesbürger zu lancieren. Cassata, Eistorten und – als Höhepunkte vieler erlesener Mahle – flambierte Eisbomben zieren festliche Tafeln. Dabei wird die Industrie nicht müde, die Kunden mit immer neuen Produktvarianten zum Griff in die Tiefkühltruhe zu verleiten.

Um ihre Truhen über das ganze Jahr hinweg gleichmäßig auszulasten, bemühen sich die Eiskrem-Hersteller unter hohem Werbeaufwand, den im Winter seit alters her abfallenden Konsum zu beleben. So forciert Branchenführer Langnese-Iglo in der kalten Jahreszeit seine Spezialität „Eis & Heiß“, Slogan: „Das zarte Langnese Wintermärchen“. Die Eisportion „mit Schokosoße oder Himbeersoße zum Heißmachen“ kostet 2,45 Mark.

Der Erfolg im Kampf gegen das traditionelle „Winterloch“ war nicht vergeblich: Im Winter 1970/71 beispielsweise stieg der Konsum gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahrs um 43 Prozent. Der Umsatz mit Haushaltspackungen erhöhte sich sogar um 55 Prozent. Mit der weiteren Verbreitung von Tiefkühltruhen in den Haushalten wird, wie die Marketingstrategen der Industrie hoffen, der Absatz von Großpackungen und damit der Hauskonsum weiter zunehmen. Die Hausfrau braucht vor dem Essen nicht mehr eigens zum nächsten Supermarkt zu eilen, sondern greift kurzerhand in die Truhe.

An den Segnungen des Eisbooms – der Industrie-Umsatz betrug 1971 rund 1,1 Milliarde Mark – partizipieren außer etwa 100 000 Eisdielen und rund 50 000 sonstigen Herstellern – vor allem Bäckereien, Konditoreien, ambulante Händler – etwa 20 Unternehmen, von denen das größte, die zum Unilever-Konzern zählende Firma Langnese-Iglo, allein einen Marktanteil von 52 Prozent auf sich vereinigt. Auf dem zweiten Platz liegt das Nürnberger Unternehmen Theo Schöller, das auf 17 Prozent Marktanteil kommt, gefolgt von Oetker mit knapp zehn Prozent.