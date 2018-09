Zum erstenmal werden Vertreter der DDR noch in diesem Monat vor einem Forum der Vereinten Nationen sprechen. In der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollen sie ihren Aufnahmeantrag selber verfechten dürfen. Der WHO-Generaldirektor begündete seine Entscheidung mit dem Argument, Ostdeutschland sei weithin ein anerkannter Staat.

Der DDR, die sich seit vier Jahren vergeblich um die Aufnahme in die WHO bewirbt, ist die Mitgliedschaft im vergangenen Jahr noch von 62 Staaten verweigert worden; 34 sprachen sich dafür aus, 19 enthielten sich der Stimme. Westliche Diplomaten sind der Ansicht, daß die DDR auch diesmal noch keine Mehrheit finden wird, ein Präzedenzfall für ihre Mitgliedschaft auch in anderen UN-Organisationen also nicht zu befürchten ist. Noch wollen die meisten wohl den Bonner Versuch nicht stören, das Verhältnis zwischen Bundesrepublik und DDR grundsätzlich zu regeln, ehe Ostberlin ungehinderter Zutritt zum internationalen Parkett gewährt wird.

Dieser Versuch ist der Mühe wert, doch auch im günstigsten Falle eine prekäre Unternehmung. Vieles deutet darauf hin, daß er zum Scheitern verurteilt wäre, wenn die Ostverträge im Bundestag hängen blieben oder durchfielen. Immer mehr Staaten sind des Wartens müde. Wenn sie bisher ausgeharrt haben, dann vor allem wegen der Hoffnung, die querelies allemandes bald vom Halse zu haben. Sähen sie sich in dieser Hoffnung getäuscht, würde ihr Geduldsfaden gewiß rapide dünner. Th. S.