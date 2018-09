Nie zuvor hat eine Krise die Bonner Topographie so rasch und so gründlich verändert. Das halbe Tausend der Parlamentarier sah sich zum „Gammeldienst“ in Fraktionssitzungen und Beschäftigungstherapie in Plenarversammlungen verurteilt, die Heerschar der Ministerialbürokraten arbeitete in die Schublade.