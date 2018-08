Inhalt Seite 1 — Karl Adam wieder auf der Kommandobrücke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Schröder

Ende April fand das erste der erwarteten großen Duelle zwischen dem „Essener Achter“ und dem „Ratzeburger Achter“ statt. Auf dem Elbe-Lübeck-Kanal gab es nicht nur einen harten Fight auf dem Wasser, zugleich auch die Konfrontation zweier Trainingsmethoden. Auf der einen Seite das Adam-Konzept: Erziehung des Athleten zur Eigenverantwortlichkeit durch harte Leistungstests auch schon im Wintertraining und Aufbau von hoher Leistungsmotivation durch Schaffen von Binnenkonkurrenz durch unbestechliche Ausscheidungsrennen. Auf der anderen Seite das Essener Programm, für das der nordrhein-westfälische Landestrainer Kuhlmey-Becker verantwortlich zeichnet: Vermeiden der Einzeltests zur Selbstkontrolle, Vermeiden der Binnenkonkurrenz durch vorherige Festlegung der Mannschaft.

Seine Männer ruderten schon im sonnigen Spanien, als die Adam-Recken sich noch im Höhentraining auf Langlaufski um die Grundausdauer bemühten. Sie trainierten auch vor drei Wochen Zusammenarbeit und technischen Feinschliff im Achter, als die „Ratzeburger“ auf der gleichen Bahn in Lübeck in harten Ausscheidungsrennen ihre Achterbesetzung ermittelten.

Das erste Kräftemessen der beiden Achter ging über 9,5 km. Der Essener Achter, seit Monaten eingefahren, spielt seine geschliffene Technik aus. Der Adam-Achter, erst seit drei Wochen zusammen im Boot, hämmert pro Minute zwei Schlag mehr ins Wasser und setzt auf seine Kondition. Im Ziel trennt die beiden Boote nur eine Sekunde – zugunsten des Essener Achters lautete die erste Entscheidung. Das Schiedsgericht spricht später dem Ratzeburger Achter den Sieg zu. Auf der Strecke hatte ein Schutzboot, das den Gegenverkehr auf dem Kanal absperren sollte, sich so intensiv auf diese Aufgabe konzentriert, daß der Kapitän nicht merkte, daß eben sein Boot den Achter soweit behinderte, daß dieser mit der Ruderarbeit kurz aussetzen mußte.

Zwölf Sekunden hatte der Ratzeburger Achter vor der Kollision nach inoffiziellen Stoppungen geführt. Mehr als die Korrektur der Plazierung spricht für den Adam-Achter und seinen Kampfgeist die Äußerung der Nr. 4, Wolfgang Hottenrot. „Dann wollen wir das Rennen sofort wiederholen!“ rief der Veteran aus dem Olympiaachter von Mexiko, als er im Ziel der neuneinhalb Kilometer hörte, daß die unverschuldete Kollision seiner Mannschaft den Sieg gekostet haben sollte.

Das zweite Duell ging am zweiten Tag über viermal 1000 m. Im ersten Lauf kam der Adam-Achter mit knapp einer Länge Vorsprung durchs Ziel. Im nächsten Durchgang wurde das Ergebnis bestätigt. Im dritten Lauf fuhren die Essener etwa einen gleich großen Vorsprung heraus. Aber im letzten Durchgang sind die größeren Kraftreserven offensichtlich beim Ratzeburger Achter. Mit über einer Länge ergibt sich der größte Vorsprung der Testserie für den Adam-Achter. Das Gesamtergebnis spricht eindeutig für den Ratzeburger Achter. Die Essener wirken so deprimiert, daß man auch für weitere Vergleiche diesem Achter die kleineren Siegchancen geben muß.

Hat man den „Meistermacher vom Küchensee“ spät, aber noch nicht zu spät, für München wieder auf die Kommandobrücke des Verbandsachters geholt, oder will der alte Fighter Karl Adam zeigen, daß er sich nicht in altem Ruhm sonnen will, wenn der Deutschlandachter nicht mehr auf internationalen Medaillenplätzen zu finden ist?