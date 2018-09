Von Frank Grube und Gerhard Richter

Kurz: ich bin gegen alle Bemühungen, den Sport zu einem Kulturgut zu machen, schon darum, weil ich weiß, was diese Gesellschaft mit Kulturgütern alles treibt, und der Sport dazu wirklich zu schade ist. Ich bin für den Sport, weil und solange er riskant (ungesund), unkultiviert (also nicht gesellschaftsfähig) und Selbstzweck ist.“

Fast ein halbes Jahrhundert ist seit Bertolt Brechts Kassandraruf vergangen. Sport ist längst integrierter Bestandteil der Weltgesellschaft geworden. Dennoch sind soziologische oder sozioökonomische Interpretationsversuche spärlich geblieben. Im olympischen Jahr nun überraschen namhafte Sportkritiker der Bundesrepublik mit drei lesenswerten Neuerscheinungen:

Gerhard Vinnai (Hrsg.): „Sport in der Klassengesellschaft“; Fischer Taschenbuch Nr. 1243, Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1972; 201 S.; 3,80 DM

Jörg Richter (Hrsg.): „Die vertrimmte Nation oder Sport in rechter Gesellschaft“; rororo aktuell 1547, Rowohlt Taschenbuch Verlag Reinbek 1972; 144 S.; 3,80 DM

Christian Graf von Krockow: „Sport und Industriegesellschaft“; Serie Piper Nr. 25, Piper Verlag München 1972; 102 S.; 6,– DM

Titel und Vorwort des von Gerhard Vinnai herausgegebenen Sammelbandes engen bereits a priori die Quintessenz der Argumente ein. Die Studien sollen – so der Autor der vielbeachteten Untersuchung „Fußballsport als Ideologie“ – im einzelnen belegen, daß sportliche Betriebsamkeit in der kapitalistischen Gesellschaft Teil eines Systems der Unterdrückung ist. Dieser hochgestochene Anspruch wird freilich nur 35 Zeilen weiter in zweifacher Weise relativiert: Nun sollen nur noch „Problemzonen“ aufgezeigt werden; außerdem mußte auf eine geplante dauerhafte Analyse „mangels Autoren“ verzichtet werden.