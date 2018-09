Von Rolf Zundel

Für die Union schlug die Stunde der Wahrheit. Die Christlichen Demokraten mußten Farbe bekennen, mußten sich entscheiden, ob sie bei ihrer Ablehnung bleiben und die Ostverträge vielleicht sogar an ihrem Nein scheitern lassen wollten.

Die Stunde der Wahrheit kam auch für Rainer Barzel. Staatsmann oder cleverer Parteipolitiker – so hieß für ihn die Frage. Er hatte sein ganzes Prestige dafür eingesetzt, der Union den Weg zum Ja freizumachen. Er hat hoch gespielt und hat – so jedenfalls schien es in der Nacht zum Dienstag – nach einem viereinhalbstündigen Spitzengespräch – auch gewonnen. Die Verträge erschienen danach gesichert. Aber wie geschlossen steht die Union hinter Barzel? Der Oppositionsführer ist noch nicht am Ende seiner Schwierigkeiten.

Die Strategen der Union hatten sich all das ganz anders vorgestellt. Als die Koalition noch fest im Sattel saß und die Mehrheit für die Verträge noch gesichert schien, konnten sie sich damit trösten, daß ein Ja der CDU/CSU nicht notwendig sei: die Opposition hätte geschlossen mit Nein stimmen und sich später, nach einer gewissen Anstandsfrist, auf den Boden der Verträge stellen können.

Als dann die Mehrheit der Koalition ins Schwanken geriet und die Verabschiedung der Verträge zweifelhaft wurde, veränderte sich auch die Strategie der Union. Sie wollte nun die Regierung stürzen und dann als Regierungspartei versuchen, die Verträge mehrheitsfähig zu machen. Diese Strategie hätte der CDU zwei Vorteile gebracht: Einmal hätte die Partei wohl mehr Zeit gehabt, sich an die Zustimmung zum Vertrag zu gewöhnen, zum anderen wären die Christlichen nach dem Triumph des Regierungssturzes wohl leichter bereit gewesen, das Ja zu den Verträgen zu schlucken – eine Regierungspartei hat manche Möglichkeiten, ihren Mitgliedern die Verantwortung schmackhaft zu machen.

Dieser Plan zerschlug sich, als Rainer Barzel beim konstruktiven Mißtrauensvotum unterlag. Jetzt war Barzel gezwungen, seine Operation zur Rettung der Verträge unter weit schwierigeren Bedingungen durchzuführen – aus der Opposition heraus und unter großem Zeitdruck.

In allen Phasen verfolgte die Führung ein doppeltes Ziel: die Verträge sollten nicht an der Union scheitern; die Union sollte geschlossen bleiben.