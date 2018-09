Die Wahlen zu den Gemeinderäten und Provinzparlamenten Kolumbiens – allgemein als Testfall für die Präsidentschaftswahlen 1974 angesehen – endeten mit einer Überraschung: Rojas Pinilla, Diktator von 1953 bis 1957, und seine „Nationale Volksallianz“ (ANAPO) verloren 850 000 Stimmen und büßten damit die Mehrheit in allen Parlamenten und 400 Gemeinderäten ein. Noch 1970 war Rojas Pinilla im Kampf um das Präsidentenamt nur knapp mit 60 000 Stimmen unterlegen; die ANAPO errang damals 1,3 Millionen Stimmen bei den gleichzeitig ausgetragenen Regionalwahlen.

Kolumbien wird seit 1958 von einer „Nationalen Front“ beherrscht. Liberale und Konservative beschlossen beim Sturz Pinillas (der freilich erst einen jahrelangen Bürgerkrieg zwischen ihnen beendet hatte), das Land bis 1974 gemeinsam zu regieren, Exekutive und Parlamente gleich stark zu besetzen und abwechselnd den Präsidenten zu stellen. Für das Kabinett, die Exekutive und die vom Präsidenten ernannten Gouverneure bleibt diese Parität noch bestehen; für die Parlamente ist mit den jüngsten Wahlen die Zeit der echten Konkurrenz wieder angebrochen.

Im Juni 1971 konstituierte sich die ANAPO als dritte Kraft in der Hoffnung, die schnell wachsende Mehrheit der Unzufriedenen auf sich vereinigen zu können.

Die Rechnung ging nicht auf. Die Liberalen gewannen diesmal mit 1,3 Millionen Stimmen 400 000 mehr als die Konservativen, können sich freilich des Sieges nicht ungetrübt freuen, da sie seit einem Jahr in zwei Flügel gespalten sind. Eine linksliberale Gruppe unter dem Expräsidenten Carlos Lleras Restrepo und seinem früheren Außenminister Lopez Michelsen kündigte dem konservativen Präsidenten Misael Pastrana Borrero die Gefolgschaft auf und ging, trotz der Einigungsbemühungen des Parteivorstandes, mit eigenen Listen in den Wahlkampf. Diese liberalen Dissidenten gelten in Kolumbien als die eigentlichen Gewinner der Wahlen.

Außer den – zahlenmäßig unbedeutenden – kommunistischen Gruppen hat keine Splitterpartei in diesen ersten, nicht auf Liberale und Konservative beschränkten Wahlen Gewinne erzielen können.