Von Herbert Rosendorfer

Es hat Zeiten gegeben, da war das Biathlon umstritten. Biathlon ist jene Sportart, die die friedliebenden sozialistischen Staaten, insbesondere diejenigen, in denen es viel Schnee gibt – wie die Mongolische Volksrepublik – beim IOC als Disziplin für Olympische Winterspiele durchgedrückt haben, um ihre friedliche, paramilitärische Jungpionierausbildung durch olympische Medaillen vergolden zu lassen.

Biathlon geht so vor sich, daß eine Anzahl von Skiläufern nicht nur Ski und Stöcke, sondern auch Gewehre bei sich haben. Sie laufen eine Zeitlang, legen sich dann auf dem Bauch in den Schnee und lassen es knallen, und zwar mit dem Gewehr. Das war, wie gesagt, anfangs umstritten. Jetzt hat man den Reiz der biathlonischen Sportarten entdeckt. Bei den nächsten Olympischen Winterspielen soll – ein entsprechender Antrag liegt dem IOC vor – die sogenannte „Appenzeller Kombination“ olympische Disziplin werden: Skispringen und Armbrustschießen. Der Skispringer hat eine Armbrust dabei, in dem Moment, wo er von der Schanze abspringt, wird eine Tontaube abgeschleudert, im Sprung zückt der Springer seine Armbrust, schießt auf die Tontaube (er hat drei Pfeile zur Verfügung), schultert die Armbrust und landet.

Verboten ist, die Tontaube mit der Hand zu fangen. Gewertet wird Sprungweite abzüglich der Distanz, um die der Springer die Scheibe verfehlt hat, mal zehn Pluspunkte für Sprung- und Schußhaltung. Kenner geben diesem Vorschlag große Chancen. Dem Vernehmen nach soll nur noch darüber Uneinigkeit bestehen, ob man eine Tontaube oder – als Verbeugung vor dem Herkunftsland der Sportart – einen Laib Emmentaler nehmen soll. Auch die Aufstockung dieses Appenzeller Biathlon zu einem Triathlon (mit der Bezeichnung „Tellthlon“) soll noch nicht auf einhellige Zustimmung gestoßen sein. Man wollte zum Skispringen und Armbrustschießen noch Jodeln hinzuziehen. Die Gegner dieser Aufstockung wenden ein, daß das Jodeln der „Tellthleten“ während des Sprunges nicht richtig zu hören ist und zumindest feine Töne nicht gewertet werden können, wodurch brutale Schreihälse unverdiente Chancen hätten. Nach dem Sprung zu jodeln, sei keine echte Kombination mehr.

Ein vermittelnder Vorschlag: mit jedem Springer einen Preisrichter mit Mikrophon mitspringen zu lassen, dürfte technisch kaum durchführbar sein. Da geht es schon eher, entlang der Anlaufspur Mikrophone aufzustellen und den Jodel-Teil des „Tellthlon“ auf die Zeit bis zum Absprung zu beschränken.

Ob gegen die „Appenzeller Kombination“ andere Biathlon-Vorschläge beim IOC Chancen haben, bleibt noch abzuwarten. Da gibt es den chinesischen Vorschlag: Rudern plus Tischtennis, und den doch wohl etwas abwegigen paraguayischen Gedanken: Hürdenlauf mit Kugelstoßen, wobei auch Punkte für Kugelfangen und Treffen von Mitläufern vergeben werden sollen („Tupamarathlon“). Da neige, sagen die mehrfach erwähnten Kenner, die Berufs-Jugend der Welt im IOC eher zu einem ästhetisch sehr ansprechenden Triathlon, dem „Aquathlon“, das die drei Aggregatzustände des Wassers symbolisiere: Marathonlauf +Eistanz+Wasserball. Auf halber Strecke des Marathonlaufes befindet sich eine Eisbahn. Der vor Anstrengung dampfende Läufer (gasförmiger Aggregatzustand) springt in einen Eisläuferfrack, schnallt sich Schlittschuhe an, die Einleitung zu Tschaikowskys Klavierkonzert in b-Moll rauscht auf, der „Aquathlet“ dreht seine Runden auf dem Eis (fester Aggregatzustand), entledigt sich rasch wieder der Eistanztracht, läuft weiter, unmittelbar hinter dem Zielband ist ein Becken mit Wasser, (flüssiger Aggregatzustand), die Läufer springen hinein und spielen Wasserball.

Gewertet wird nach einem komplizierten Schlüssel: die Wasserballtore und die Punktzahl im Eistanz werden in Zeit umgerechnet und von der Laufzeit abgezogen. Ein besonders guter Torschütze, der obendrein graziös auf dem Eis läuft, kann es deshalb dazu bringen, daß ihm mehr Zeit abgezogen wird, als er tatsächlich gelaufen ist. Er kann also mit Recht von sich sagen, daß er vor dem Start schon am Ziel war.