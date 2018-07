Von Eduard Neumaier

Würzburg, im Mai

Sinnfälliger hätte der Wert der viertägigen Neuerungsberatungen kaum dargestellt werden können als durch diesen bischöflichen Auftritt am vergangenen Samstagabend: Der Rottenburger Weihbischof Moser stand vor dem Mikrophon im Würzburger Kiliansdom und bat vor über 500 Menschen um Vergebung.

Ähnlich spontanen und lauten Beifall wie in diesem Augenblick hat es in keiner Sitzung der 2. Vollversammlung der katholischen Synode gegeben. Zornige Enttäuschung, die einige Tage lang vielleicht sechzig Synodale befallen hatte, verwandelte sich in zaghafte Erleichterung, denn Moser bat für die Sünde des Hochmuts um Vergebung: für die Form einer bischöflichen Entscheidung, die die Synode fast zum Scheitern gebracht hätte.

Es ging um die Entscheidung der Bischofskonferenz vom April, die Frage der viri probati, der Zulassung verheirateter „bewährter Männer“ zum Priesteramt, nicht einmal zur Diskussion zuzulassen. War sie nicht letztes Jahr in Rom von der Bischofssynode diskutiert und schon negativ beschieden worden? Sei es, daß die deutschen Bischöfe von der Synode keine neuen Argumente erwarteten, sei es, daß sie ein positives Votum fürchteten, sei es auch, daß sie der Peinlichkeit entgehen wollten, zu einem positiven Votum nein sagen oder es im Vatikan begründen zu müssen; sie suchten Zuflucht im Abwürgen der Diskussion. Erst als sich daraufhin etwa sechzig Synodale, Priester und Laien, zusammentaten und mit dem Auszug aus der Synode drohten, nahmen die 52 Bischöfe in ihrer Schlafklause mit dem beziehungsreichen Namen „Himmelspforten“ den Aprilbeschluß teilweise zurück: Sie erlaubten die Diskussion über die „viri probati“, die nun der 3. Vollversammlung im November einen publizitätsträchtigen Diskussionsstoff sichert.

Von der jüngsten Vollversammlung der Synode mögen Kardinal Döpfners Beteuerung, „viel gelernt“ zu haben, und Mosers öffentliche Abbitte am ehesten haften bleiben – allerdings nicht wegen des Spektakulums, daß Spitzen der nationalen Kirchenhierarchie öffentlich die Gabe der Einsicht beweisen – der Vorgang ist deshalb wichtig, weil er die Wirkungen dieser Synode beleuchtet. Sie ist ein vielfacher Lernprozeß. Die Bischöfe haben erfahren, daß sie in der Synode nur Mitglieder unter Mitgliedern sind. Das zeigte sich in hundert Kleinigkeiten.

Wann je bekamen Bischöfe das Wort entzogen, weil sie nicht zur Sache sprachen? Nie. Wenn sie bisher zur Sache sprachen, taten sie es sozusagen stets vom Bischofsstuhl herab; ihre Meinung oder ihre Entscheidung hatten sie bislang nicht vor dem Kirchenvolk zu rechtfertigen. Oder: Wann je fielen ihnen Laien resolut in die Rede? In Würzburg wurde ihnen nach der obligaten Fünf-Minuten-Redezeit rigoros die Argumentationskette abgeschnitten, wie es etwa dem Augsburger Bischof Stimpfle geschah, der nach dem zweiten Schlußgong verlegen aufschaute, fahrig in seinen Papieren wühlte und hilflos vom Mikrophon wegging.