Seinen „hundertsten Geburtstag“ hat er 1928 in selbstbewußter Groteske vorweggenommen und es uns überlassen, ihn zum 101. Geburtstag in diesem Mai aus der „sauer erworbenen Obskurität“ hervorzuziehen: Salomo Friedlaender, promovierter Philosoph, der sich für seine absurden literarischen Kabinettstücke das Pseudonym Mynona nach anagrammatischem Verfuhren aus der Anonymität selbst bastelte. Zwar gibt es in Berlin auch heute noch keinen Mynona-Platz, den er bereits 1928 anmahnte, und wenn sein Geburtshaus in Gollantsch bei Posen noch stehen sollte, so ist kaum anzunehmen, daß dort eine Plakette an den Autor der „Schöpferischen Indifferenz“ (Friedlaender) oder von „Rosa, die schöne Schutzmannsfrau“ (Mynona) erinnert. Dafür aber gibt es jetzt einen Ort, an dem Friedlaender-Mynonas verstreute und teils schwer zugängliche Werke, dazu Manuskripte und biographische Dokumente gesammelt werden: das Archiv der Akademie der Künste in Berlin, das das Material der neu eingerichteten Mynona-Sammlung jetzt (bis zum 4. Juni) in einer Ausstellung präsentiert.

Die 475 Exponate sind dem Archiv zum überwiegenden Teil von Mynonas Sohn Heinz Ludwig Friedlaender und von der Berliner Malerin Doris Hahn gestiftet worden. Es handelt sich um Handschriften, Erstausgaben, Zeitschriften, biographische Dokumente, darunter Schulzeugnisse, die Promotionsurkunde, das Exlibris, das ihm der wahlverwandte Freund Paul Scheerbart entwarf; um Zeichnungen, Porträtskizzen und Illustrationen zu seinen Büchern von Meidner, Großmann, Max Oppenheimer, von George Grosz (über den Mynona eine Monographie verfaßte) und vor allem von Alfred Kubin (mit dem er intensiv befreundet war).

Walther Huder, Leiter des Archivs der Akademie; hat das Material übersichtlich und anschaulich arrangiert, und er hat, was für eine zukünftige Beschäftigung mit Mynona noch wichtiger sein dürfte, einen sorgfältigen Katalog erarbeitet mit einer instruktiven und klugen Einführung, die die zeitkritische Komponente in Mynonas Grotesken akzentuiert.

Als Rarität aus Dadas Zeiten, die Mynona antizipierte und inspirierte, hat Hannah Höch einige bezaubernde Leihgaben beigesteuert. 14 Scherenschnittprofile, die sie von Mynona und seinen Freunden verfertigte, dazu zwei Skizzen, deren spontane Verzerrung an jene Charakteristik reicht, die Mynona in der Figur des Humoristen Friedrich Salomon aus der „Grauen Magie“ (1922) von sich selbst gegeben hat: „Sein langes, schmales, bartloses Gesicht war von spitz hervorspringender Nase profiliert. Auf seinen eckigen Zügen von ins Korrekte strebender Häßlichkeit lag ein sich selber beständig Lügen strafender Ernst oder eine sich selber wieder ausstreichende Heiterkeit. Da seine Widersprüche sich mehr noch zu nichts aufhoben als gegenseitig befruchteten, wirkte er bizarr und banal.“

Die eigene. Widersprüchlichkeit (auch „zwei Brüste in meiner Seele“ genannt), die Mynona in lebenslänglicher Introspektive beschäftigte, hat er freilich auch genauso gern positiv interpretiert. „Ich behaupte kühnlich, daß ich zur Zeit der einzige bin, der eine gewisse Synthese aus Kant und Clown (Chaplin) darstellt“, schreibt er 1922 in einem Brief an Kurt Wolff.

Begonnen hatte das alles mit einer schülerhaft pubertären Nietzsche-Begeisterung. Danach beschäftigte Friedlaender sich euphorisch und jahrelang mit Schopenhauer, dem seine Dissertation galt. Per Zufall begegnete er dem Essener Geheimen Rat Ernst Marcus, einem jovialen und konservativen Neukantianer, und stellte sich nun unter das Patronat Kants, Marcus’ und – mit sittlicher Emphase – des kategorischen Imperativs. Als Mynona begann, seine Grotesken für Pfemferts „Aktion“ und Waldens „Sturm“ zu schreiben, war der Neukantianer Friedlaender bereits über vierzig.

Sind die nach der Logik des Phantastischen konstruierten Texte als literarische Parallelen zum philosophischen Œuvre, als Übersetzung der philosophischen Intention in die Poesie des Absurden zu verstehen? Oder sind Friedlaender und Mynona, Kant und Clown doch weniger deckungsgleich? Hatte ihn die Dürre des Neukantianismus in die Literatur getrieben? Die Groteske als Ausbruch aus einer akademisch ausdruckslosen Philosophie? Daß sein eigenes philosophisches Unternehmen der „Schöpferischen Indifferenz“ (so der Titel seines; Hauptwerkes) mit dem kategorischen Imperativ des Marcus’ kollidierte, hat er jedenfalls später angemerkt. In einem Manuskript aus den Pariser Exiljahren („Das magische Ich“), das er selbst für sein „wichtigstes Buch“ hielt, wird die Polaritätstheorie der „Schöpferischen Indifferenz“ kantisch zur „kritischen Polarität“ geläutert. Die Synthese aus Kant und Clown? Wer weiß. Das Manuskript ist bis heute unveröffentlicht.

