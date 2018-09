Eine ganze Million englischer Pfunde genügte nicht, um das berühmte Ungeheuer von Loch Ness aus dem schottischen Bergsee an Land zu locken. Vor einem Jahr versprach die Whisky-Brennerei Cutty Sark diesen stolzen Betrag demjenigen, der Nessie, wie die Engländer das „Tier“ zu nennen pflegen, „lebend und unverletzt“ bei der Geschäftsführung in London abliefert.

Doch auf die Auslobung meldete sich nur eine „Lady“ aus Jackson im US-Staat Mississippi. Sie berichtete, daß sie 20 Jahre mit dem Ungeheuer von der Insel zusammengelebt hätte. Die Meldung wurde geprüft, aber der Preis konnte nicht verliehen werden.

Die Marketing Manager von Cutty Sark sahen das Problem: Ein Ungeheuer, das bereits 700 Jahre vor Christi Geburt zum erstenmal gesichtet wurde, kann innerhalb eines Jahres nicht an Land gebracht werden. Also verlängerte man die Ablieferungsfrist um ein weiteres Jahr, Letzter Abgabetermin: 30. April 1973. Allerdings wurden die Bedingungen, was als „Monster“ anerkannt wird, jetzt genauer spezifiziert: Nessie muß mindestens 20 Fuß lang sein,

Auch Film- und Photoamateure können auf Nessie-Jagd gehen: Für ein Original-Farbphoto des Ungeheuers erhält der Photograph für ein ganzes Jahr täglich einen doppelten Whisky. Und wer einen Film von mindestens zwölf Sekunden Dauer vorweisen kann, erhält ein Jahr lang pro Monat zwölf Flaschen Cutty Sark.

Freilich ist das außergewöhnliche Angebot nicht der einzige Werbegag, den sich die Engländer ausgedacht haben. Um ihrer Marke auf dem deutschen Markt mehr Geltung zu verschaffen, haben die Engländer für die letzten großen Segelschiffe eine Regatta ausgeschrieben: Während der Segelolympiade in Kiel werden Segel-Schulschiffe aus neun Nationen um eine Nachbildung (in Silber) des legendären Tee-Klippers Cutty Sark kämpfen. Wert des Siegerpreises: 3380 Mark. ei