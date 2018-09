Inhalt Seite 1 — Zwischen jungen Störenfrieden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwei volle Vokabelhefte, ein Berg halb gelesener Zeitungen, drei ganz gelesene Bücher ("Bonjour Tristesse" von F. Sagan, "La Reine Morte" und "Pitié pour les femmes" von Montherlant), eine zerfledderte Grammatik, eine Mappe mit allerlei Diktaten, compositions françaises und einem Zeugnis "travail très serieux et régulier" sind die Ausbeute eines vierwöchigen Französischkurses im Süden Frankreichs, in Castelnaudary, nahe Carcassonne.

Ein Sprachkurs in einer internationalen Schule ist so eine Sache, zumindest für denjenigen, den von Schule und Universität schon einige Jahre trennen. Assoziationen an Klassenreisen und Jugendherbergen stellen sich zwangsläufig ein, denn Hausordnung und Gemeinschaftsleben bestimmen den Tagesablauf, alte Schulmechanismen die Reaktionen.

Um 7.30 Uhr beginnt der Unterricht auf nüchternen Magen – merke: dieses sind Ferien! – durchgehend bis neun Uhr, wenn man bereits wie ein Abc-Schütze auf das ersehnte Klingelzeichen wartet. Spätestens jetzt fragt man sich, warum man sich dieser Fron eigentlich freiwillig ausgesetzt hat. Ein Teil der Schüler trat zu diesen Frühstunden denn auch gar nicht erst an, was allerdings bereits gegen die Hausordnung verstieß, denn "Teilnahme am Unterricht ist Pflicht", es hagelte Verwarnungen. Man saß müden Kopfes und knurrenden Magens zwischen 18jährigen Störenfrieden und 40jährigen Strebern, zwischen Lehrern, die sich fortbilden, und alten Herren, die sich einfach nur bilden wollten.

Unsere Lehrerin war die Direktorin des Instituts, ihr Name Dominique, ihr Alter ein gehütetes Geheimnis. Mademoiselle D., eine nervöse und ungeduldige Person, deren grammatikalische Erläuterungen ebenso nützlich und intelligent wie ihre Aussagen und Ansichten zum Mai 1968 dumm waren, schien mit ihrem job überfordert. Ihre Unterrichtsmethode war einfach und konservativ, wie in der ganzen Schule: Lesen eines Textes, Vokabeln erklären, grammatische Fragen klären, Nacherzählung. So brachte man fünf Stunden hin. Die Nachmittage waren für das eigene Vergnügen, die eigene Arbeit und Interessengemeinschaften reserviert.

Der Ansturm und das Interesse der Masse der eleves zu den activités culturelles war in diesem südfranzösischen Schloß, unter dieser Sonne, so gering, daß ein Engländer einen neuen Kurs, La Société d’Apathie, ankündigte. Selbst dieser wurde bald wegen zu geringer Beteiligung abgesetzt. Mit einigem Eifer wurden nur Tischtennis- und Tennisturniere organisiert, und bei Fuß- und Handballspielen gegen die Ortsjugend entwickelten die sonst eher gelangweilten internationalen Schüler so etwas wie Gruppengeist und Gemeinschaftssinn – sie siegten immer.

Aber eigentlich waren die meisten nur in einem Fach "Spitze": im Partyfeiern. Jede Nacht sah man Unermüdliche Holz, Flaschen, Meterbrote, Gitarren schleppen, um sich zu amüsieren. Ein Ahnungsloser mußte glauben, diese Kinder werden zu Hause unter Verschluß gehalten.

Die Erwartung, die allgemein an solche Aufenthalte in einem Sprachinstitut geknüpft ist, drückte sich nach der Rückkehr in der Frage aus "Sprichst du denn jetzt fließend?" Die Antwort darauf lautete "nein". Allerdings, und das ist nicht unwichtig, ich kann jetzt Zeitungen und Bücher lesen. Noch nicht sehr schnell vielleicht, aber zuvor konnte ich es kaum; ich verstehe jetzt sehr viel mehr und habe die Hauptschwierigkeiten der Grammatik und der irregulären Verben begriffen.