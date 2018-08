Vier Jahre ist es erst her. Da forderte, in der historischen Nummer 15 des „Kursbuchs“, der Kritiker Walter Boehlich auf spanisch seinen Hund auf, die Kritik zu fressen. Da kam Karl Markus Michel zu dem Schluß, es ließe sich die Welt nun nicht mehr poetisieren, sondern nur noch verändern. Da stellte Hans Magnus Enzensberger fest, es lasse sich eine wesentliche gesellschaftliche Funktion für literarische Kunstwerke nicht mehr angeben. Da ließ Peter Schneider wenig später den Autoren nur noch die Alternative zwischen propagandistischer und agitatorischer Literatur. Zwar war die Beerdigungszeremonie ein rein literarisches Phänomen; wenn sie eine Auflage beeinträchtigte, dann die von Walser und nicht die von Simmel. Aber daß sich der Selbstmord der Literatur ausgerechnet im Dachgeschoß des Oberbaus zutrug, war kein Zufall; gerade die dort hausen, definieren sich fast durch ihre Anfälligkeit auf Fragen wie jene von Sartre: Was wiegen alle meine Bücher neben einem einzigen verhungernden Kind?

Es stimmt schon – wenn man heute jene Pamphlete und Manifeste nachliest, so findet man salvatorische Zwischentöne zuhauf. Boehlich hatte sein Autodafé nur für die bürgerliche Kritik veranstaltet, und es war ihm zugute gekommen, daß „bürgerlich“ außer „pfui“ kaum noch etwas bedeutete. Enzensberger hatte den Kollegen nur vorgeschlagen, doch einmal an die politische Alphabetisierung der Mitbürger zu gehen. Er hat also recht, wenn er heute zu lesen gibt: „Dagegen habe ich nicht behauptet, nun gelte es ganz zu schweigen.“

Aber der Schock damals war schon echt. Und daß er heute zum Teil überwunden ist, zeigt sich daran, daß Enzensbergers Hinweis eben nicht in einem Dossier zu finden ist, sondern in einem Gedicht neueren Datums, in dem Taschenbuch „Gedichte 1955–1970“. Als ein Suhrkamp-Werbetext proklamierte, es dürfe nunmehr wieder erzählt werden, war das eher ein Zeichen dafür, daß diese ganze Leichenstimmung dem Geschäft schadete. Daß Enzensberger wieder Gedichte veröffentlicht, ist ein Signal anderer Ordnung.

In jenem, aus dem zitiert wurde, heißt es weiter: „Schlafen, Luftholen, Dichten: das ist fast kein Verbrechen. Ganz zu schweigen von dem berühmten Gespräch über Bäume.“ In einer Rezension im „Spiegel“ hat Peter Rühmkorf zu Recht auf die Doppeldeutigkeit solcher Zeilen hingewiesen, die das Dichten einerseits auf einen nahezu vegetativen Vorgang herunterspielen, es andererseits in den Rang von etwas Lebensnotwendigem erheben.

Und wenn es das auch wäre? Wenn die Künste ihren Rechtfertigungen und Widerlegungen immer überlegen wären und diese nur nachträgliche Versuche, vollendete Tatsachen sozusagen sozial zu akklimatisieren? Weil nämlich die künstlerische Produktion eine der wenigen Tätigkeiten ist, die es erlauben, annähernd mit den eigenen Interessen identisch zu bleiben: selbstherrlich?

Wenn ein Schriftsteller wie Gunter Herburger in dem nebenstehenden Aufsatz die Position der Literaten heute überdenkt, dann zwar rücksichtslos; aber daß das Schreiben auch ganz unterbleiben könnte und eigentlich sollte – das ist der Ausgangspunkt nicht mehr.

Sie sind also noch einmal davongekommen? Man hört förmlich das Aufatmen überall. Sogar die Gruppe 47 gibt es wieder, wenn auch verschämt, und nicht nur sie, sondern jene Berichterstattung über sie, die so klingt, als käme der Berichterstatter von einer etwas peinlichen Party und wollte sie in die Weltgeschichte einordnen. Doch wäre es ganz falsch, den sich erhebenden Kadaver nun mit einem hämischen „So mußte es ja kommen“ zu begrüßen. Auch wenn Widerlegungen, ästhetische wie politische, den Künsten ernstlich nichts anhaben können: Ihre natürliche Dickhäutigkeit ist mit einer Rechtfertigung nicht zu verwechseln. Dieter E. Zimmer