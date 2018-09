Inhalt Seite 1 — Fälscher haben’s schwer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im letzten Jahr sind bei den britischen Banken die Verluste durch Scheckkartenbetrug so stark gestiegen, daß die Banken künftig wieder Einlösebeschränkungen im Scheckverkehr einführen werden. Welche Erfahrungen haben die deutschen Kreditinstitute im Scheckverkehr gemacht?

Wieviel Scheckkarten sind zur Zeit in der Bundesrepublik im Umlauf?

van Hooven: Gegenwärtig sind 5,5 Millionen Karten im Umlauf. Davon sind allein 1,5 Millionen seit dem 1. Januar zum erstenmal ausgegeben worden. Der Zuwachs zeigt, daß in der Kundschaft der Banken und Sparkassen ein lebhafter Bedarf besteht.

Die englischen Banken verlieren in einem Jahr etwa zwei Millionen Mark durch den Mißbrauch mit Schecks und Scheckkarten. Wie hoch sind die Verluste durch Scheckmißbrauch in Deutschland?

van Hooven: Im vergangenen Jahr hatte das deutsche Kreditgewerbe einen Verlust, der nicht über zehn Prozent des Verlustes in England hinausgeht. In Deutschland sind die Risiken nicht so groß wie in England, weil alle Banken den gleichen Scheck haben, der im Wertpapierdruck hergestellt ist. Die Engländer verwenden gewöhnliche Schecks, die relativ leicht gefälscht werden können. In Deutschland ist das Fälschen eines Schecks genauso kompliziert, wie einen Geldschein zu fälschen.

Die englischen Banken wollen sich vor Betrug schützen, indem sie das Einlöseverfahren komplizierter machen. Sind in der Bundesrepublik ähnliche Maßnahmen geplant?

van Hooven: Wir planen keine derartigen Maßnahmen, denn wir sind der Meinung, daß sich unser System gut bewährt hat und für die Kundschaft einfach und bequem ist. Es würde unserer Konzeption widersprechen, wenn wir das Verfahren wieder komplizierter machen würden.