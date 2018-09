Aschaffenburg

Des Freistaats Ministerpräsident, Alfons Goppel, erinnert sich: Als er in der Schule die Einteilung Bayerns in acht Kreise lernte, da hieß es noch „Unterfranken und Aschaffenburg“. Unvergeßbar im Rhythmus und Klang der Namensreihe habe er sich das eingeprägt. Die Verbindung des Raumes mit dem Namen der Stadt, so folgert der Landesvater, betont die Wertschätzung, die König und Staat dem der Geschichte und dem Selbstverständnis nach noch immer eigenständigen Gebiet angedeihen ließen, um es – Aschaffenburg wurde erst 1814 bayerisch – an den größeren Staatsverband zu binden. Nach 1933 gab es nur noch ein Mainfranken, ohne den historisierenden Zusatz. Die Unterschlagung wurde nicht wiedergutgemacht, trotz Verfassungsbestimmung. Das war vor einem Vierteljahrhundert.

Die Reformer der siebziger Jahre umwerben heiß die nicht viel mehr als 50 000 Seelen zählende bayerische Bastion vor den Toren der hessischen Mainmetropole. Das letzte Schwanzhaar am bayerischen Löwen ist nun einmal eine besondere Zierde voller (Wirtschafts-)Kraft, und der rote Nachbar würde nach einer Länderneugliederung diese schwarze Trophäe gern in das neue Bundesland „Rheinland-Hessen“ einbringen.

Die Fürsorge des Königs Ludwig I. für sein „bayrisches Nizza“ hat sich auf den jetzigen Souverän in München vererbt. Aschaffenburg muß bayerisch bleiben, so lautet das erste Gebot für das noch junge Umweltschutzministerium, kompetent in Sachen Landesentwicklung. Bei den Folgen der Befolgung stand kein König Pate. Ein Monstrum wurde geboren. Die Großregion Unterfranken, ohne ein „und Aschaffenburg“, sollte die Stadt anbinden und alle hessischen Gelüste verderben.

Das Riesenbaby indes wollte nicht gedeihen. Die 300 000 Wahlverwandten jenseits des Spessarts schienen alle bösen Geister beschworen zu haben, bis schließlich die ersten Strahlen der Märzensonne die große Wende brachten. Der Sproß erhielt zwar nicht die königliche Referenz, der Ministerrat beschloß vielmehr die Bildung einer eigenen Planungsregion „Bayerischer Untermain“, Oberzentrum Aschaffenburg. Wann immer der Segen für die sozio-ökonomische Eigenständigkeit erteilt werden wird – den von „Unterfranken ohne Aschaffenburg“ wird sie gewiß entraten. Aber auch eine freiwillige Bindung an den größeren Staatsverband Hessen ist kaum wahrscheinlich. Das Schloß Johannisburg aber, wiederhergestellte Dominante des Stadtbildes, als Sommerresidenz des Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs gebaut, legt historisches Zeugnis ab: Aschaffenburgs Herz schlägt für Mainz.

Liselotte Nüßlein, Lokalchefin beim „Aschaffenburger Volksblatt“