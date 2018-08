Zum gewohnten Ärger ittit den Handwerkern kommt nun auch noch die Qual der Wahl hinzu. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks, Bonn, hat die Bundesbürger zur Wahl des "nettesten Handwerkers" aufgerufen.

Die Wahl muß schwerfallen: In der Bundesrepublik gibt es zur Zeit annähernd 570 000 Betrebe mit "goldenem Boden". Die Zahl dei Betriebe setzt sich aus Ein Mann Gesellschaften und Großfirmen mit mehreren hundert Handwerkern zusammen. Insgesamt zählt der Zentralverband in 125 Berufssparten Der Wahlvorgang ist einfach: In allen Handwerksbetrieben liegen "Wahl Postkarten aus. Der zufriedene Handwerkskunde braucht nur die Anschrift des "nettesten Handwerkers" zu notieren und die Karte bis zum 15. Juli an den Zentralverband in Bonn (Postfach) zu schicken.

Um die Wahllust des Bürgers zu wekken, hat der Zentralverband Preise im Wert von 50 000 Mark ausgeschrieben.

