Wer damit gerechnet hatte, daß nach der Ratifizierung der Ostverträge durch Bundestag und Bundesrat eine neue Kaufwelle über die deutschen Aktienmärkte hereinbrechen würde, sah sich getäuscht. Bei schrumpfenden Umsätzen gaben die Kurse verbreitet nach. Das Wort von der „Neuwahl-Baisse“ machte die Runde. Außerdem glaubt man an der Börse, daß die Bundesbank schon sehr bald durch neue Restriktionen den sich anbahnenden Aufschwung unter Kontrolle zu bringen suchen wird.

Die Unsicherheit in den deutschen politischen Verhältnissen hat sich inzwischen auch im Ausland herumgesprochen. Vor allem die Engländer stoppten ihre Käufe, so daß es dem deutschen Berufshandel schwerfiel, zu den angepeilten Kursen Gewinne zu realisieren. Die Engländer, dabei den Kontinent zu entdecken, vollzogen in ihrer Anlagepolitik eine deutliche Schwenkung. Die Käufe an den deutschen Börsen verloren deutlich an Gewicht. In den Vordergrund traten holländische Aktien. Den Anstoß zu der Schwerpunktverlagerung gab der Philips-Zwischenbericht. Bei Philips trat im I. Quartal 1971 gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres eine Gewinnverbesserung um mehr als 60 Prozent ein. Die Philips-Aktie erholte sich kräftig.

„Angesteckt“ von der Philips-Hausse wurden auch Royal Dutch und Unilever. Die Aktien beider Konzerne erfreuen sich beim deutschen Anleger seit Jahren großer Beliebtheit. In diesem, Jahr sind Millionenbeträge an Royal-Dutch-Aktien in deutsche Portefeuilles gewandert. Zunächst waren ihre Besitzer keineswegs glücklich, denn sie saßen auf diesen Papieren in einer Zeit, da die deutschen Aktien immer neuen Höchstkursen entgegenstrebten. Nunmehr scheint sich das Engagement doch noch zu lohnen.

Nutznießer der Philips-Gewinnzahlen waren nicht nur die Philips-, sondern auch die AEG-Aktionäre. Es wurden nämlich Spekulationen darüber angestellt, ob nicht auch bei der AEG eine derart drastische Gewinnwende möglich werden könnte.

Diese Hoffnungen stützten den AEG-Kurs während der AEG-Bezugsrechtnotierung, die dadurch einen völlig anderen Verlauf nahm, als Pessimisten befürchtet hatten. Daß die Bezugsrechtnotierung für die Commerzbank-Wandelanleihe Schwierigkeiten bereiten würde, war nicht anzunehmen. Bisher hat es auch keine gegeben, Die relativ großen Schwankungen der Bezugsrechtnotiz scheint von spekulativen Engagements herzurühren. K. W.