Ein Hinweis auf der Programmankündigung ließ Schlüsse und gemischte Erwartungen zu: „Die Kleidung der Teilnehmer soll strapazierfähig sein.“ Denn: „Einzige Mitwirkende sind die Kartenerwerb selbst.“

Ein kreisrundes Podium, ein paar Scheinwerfer, vier Mikrophone. Das mitwirkende Publikum, nur dreißig Leute sind zugelassen, hockt im Schneidersitz um die Spielfläche. Ein paar Erklärungen über Arbeitsweise („Verschiedene Aufgaben, die sich eskalieren“; „Kettenreaktionen von Nachahmungen“), etwas Philosophie („Musik schaffen erfordert Disziplin und Anstrengung“) und ein paar Thesen („Imitation ist nur möglich als eine Art von Variation“; „Es gibt keine unmusikalischen Menschen“). Dann die erste Aufgabe: eine Geste – ein paar Schritte, Ausfall in eine Kniebeuge, aufrichten, einladende Pose mit Arm und Hand – soll möglichst getreu nachgeahmt und dann in einer zweiten Version variiert werden.

Sie gehen alle auf das Podium, und jedem ihrer Schritte, jeder Bewegung ist die ganze Vielzahl der Hemmungen abzulesen, die dieses Podium, das Scheinwerferlicht, die fremden Gesichter ringsum auslösen und freilegen. Niemand ahmt exakt nach, jeder sucht so schnell wie möglich wieder herunterzukommen, alle Gesten sind unscharf, kaum zu erkennen, die Posen von Ballett-Tänzerinnen überwiegen. Was ist eine Geste? Beim zweiten Versuch übrigens, der Wiederholung der ersten Aufgabe nach kurzer Korrektur, bemühen sich alle, Zeit zu haben. Aber was macht man in einer Pause?

Zweite Aufgabe: Zwei Personen bemühen sich, mit einer Geste und einer akustischen Äußerung eine Kommunikation herzustellen. Wie erfindet man eine Musik, ein Geräusch, einen Klang, einen Rhythmus?

Da versuchen zwei eine Unterhaltung, die Annäherung mißlingt; da will einer vom anderen ein Urteil hören, der weigert sich; da maunzen Katzen, bellen Hunde, zischen Schlangen, hecheln Erstickende, da klopft man sich auf Brust und Schenkel, weint und wälzt sich am Boden – eine Serie über die gestörte Kommunikationsfähigkeit. Klar wird, daß zu derartigen „Duetten“ eine dominierende Partie vonnöten ist, auf die der andere reagiert. Deutlich wird auch der Dominanzanspruch bestimmter Personen und das Abwarten, das Reagierenwollen anderer; bei späteren Aufgaben suchen sie alle wieder diese beiden. Rollen.

Und weiter: Kommunikation entsteht dort am ehesten, wo die Eindeutigkeit von Sprache ausgelassen wird, wo man sich auf Klänge konzentriert, wo mehrere Deutungen möglich sind. Ferner: Kommunikation wird gefördert durch die Periodizität von klanglichen oder gestischen Ereignissen.

Dritte Aufgabe: Drei Teilnehmer versuchen, mit Klangvorgängen aller Art ein Trio zustande zu bringen.