Vor etwa 20 Jahren hatten amerikanische Erdölingenieure eine Idee, die damals niemand für ausführbar hielt: Sie wollten eine Lagerstätte zähflüssigen, unbeweglichen Öls in 400 Meter Tiefe entzünden und das durch die Hitze des unterirdischen Feuers dünnflüssig gewordene Erdöl zur Oberfläche pumpen. Das Feuer, so schlugen die Techniker vor, sollte durch kontinuierliches Einpressen von Luft aufrechterhalten werden. Andere Wissenschaftler schlugen damals auch vor, zähflüssiges Erdöl mit Wasserdampf, das über Bohrlöcher in die Lagerstätte zu pumpen wäre, zu „verdünnen“ und auf diese Weise an die Erdoberfläche zu bringen.

Beide Verfahren, das sogenannte Feuerfluten und der Dampftrieb wurden in den folgenden Jahren getestet und als brauchbar befunden. Bis heute produzierten und produzieren Ölgesellschaften allein in den USA aus mehr als 70 Ölfeidern nach dem Feuerflutverfahren. In Kalifornien konnte die vor einigen Jahren stark abnehmende Ölproduktion sogar durch den verstärkten Einsatz des fire flooding wieder stabilisiert und auf eine Rekordhöhe gebracht werden; Lagerstätten, die man früher wegen ihres hochviskosen Öls gar nicht angetastet hatte, wurden jetzt voll ausgebeutet. Auch in Louisiana, Texas, Wyoming, Kansas, Nebraska und Arkansas laufen heute erfolgversprechende Feuerflutprojekte.

Der Dampftrieb, der in den ersten Jahren nach seiner Einführung wesentlich populärer war als das Feuerfluten, hat heute viel von seinem guten Ruf eingebüßt. Bisher gab es nur zwei wirtschaftlich ertragreiche Vorhaben; Fachleute werden sich immer deutlicher bewußt, daß hier die Nachteile – die hohen Kosten – deutlich die Vorteile überwiegen. F. A.