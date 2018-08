Inhalt Seite 1 — Schonzeit für das Handwerk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heinz Bormann, der „Dior der DDR“, legte sich für drei Tage ins Bett. Trotz seiner internationalen Prominenz nämlich blieb sein Unternehmen nicht von der Verstaatlichungswelle verschont. Schwacher Trost: Jetzt bekommt er ein Geschäftsführergehalt von rund 1000 Mark.

Die Kampagne zur Sozialisierung der halbstaatlichen Betriebe und von Teilen des Handwerks, die in der DDR im Februar begann, ist schneller bittere Wirklichkeit geworden, als selbst Pessimisten angenommen haben. Die meisten betroffenen Betriebsinhaber glaubten, wenigstens bis zum Jahresende eine Gnadenfrist zu haben. Doch sehr bald rückten die Wirtschaftsfunktionäre der Sozialistischen Einheitspartei (SED) an und trieben Seelenmassage nach dem Vorbild der Kollektivierungsaktion in der Landwirtschaft (siehe auch DIE ZEIT vom 25.2 und 21.4.1972).

Schon zwei Monate nach Beginn der Kampagne erstattete Politbüromitglied Gerhard Grüneberg auf der 5. Tagung des SED-Zentralkomitees Vollzugsmeldung: „Bis zum 25. April gaben 94 Prozent der Komplementäre von Betrieben mit staatlicher Beteiligung und 73 Prozent der Besitzer privater Industrie- und Baubetriebe ihre Bereitschaftserklärung zur Auszahlung ihrer privaten Anteile beziehungsweise zum Verkauf der Betriebe ab.“ Bis zum gleichen Tag hatten sich auch 74 Prozent der Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die sich zu Industriebetrieben entwickelt hatten, zur Umwandlung ihrer Genossenschaft in einen halbstaatlichen Betrieb bereit erklärt.

Vielen Genossenschaften erschien es nämlich lohnender, statt Schuhe zu reparieren, Maßschuhe anzufertigen, oder statt Schlösser und Dachrinnen zu erneuern, Zuliefererteile für die Industrie in Serie herzustellen. So entstanden auf Genossenschaftsbasis kleine Produktionsbetriebe, die der SED aus ideologischen Gründen ein Dorn im Auge waren. Grüneberg nannte dies in seiner Rede vor dem Zentralkomitee „Erscheinungen der Rekapitalisierung“. Die SED, so scheint es, hat Furcht vor einem Wiederaufleben des Kapitalismus.

In Wahrheit war es der Partei unangenehm geworden, daß die privaten und halbstaatlichen Unternehmer oft erfolgreicher waren als die volkseigenen Betriebe und daß viele Handwerkergenossenschaften die Produktion von Konsumgütern und Vorprodukten lukrativer fanden als Reparaturen und Dienstleistungen. Deshalb ging es den Unternehmern und Genossenschaftsmitgliedern oft weit besser als den Leitern staatlicher Betriebe. Auch die Prämien für die Arbeiter in den nichtstaatlichen Betrieben lagen über dem Durchschnitt.

Bislang hatte die SED den Anschein erweckt,als ginge die Verstaatlichungsaktion von denParteien aus, denen sich die privaten und halbstaatlichen Unternehmer und die Handwerker überwiegend angeschlossen hatten: der Liberal-Demokratischen Partei (LDPD), der National-Demokratischen Partei (NDPD) und der Christlich-Demokratischen Union der DDR.

Nun kam heraus, was lange schon zu vermuten war: Hinter allem steckt die SED. Grüneberg berief sich in seiner Rede auf einen Beschluß der 4. Tagung des SED-Zentralkomitees vom Dezember letzten Jahres: Darin sei die Weiterentwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse und die Beseitigung von gewissen Erscheinungen der Rekapitalisierung festgelegt worden.