ZDF, Montag, 22. Mai: „Jan Kiepura – der totale Star“, Porträt von Marcel Prawy

Marialein, sagt der musikalische Plauderer vom Dienst beim ZDF, und er streichelte dabei den Telephonhörer, ich danke dir, wir empfinden alle so, und du sollst wissen, wie wir dich alle lieben und verehren und wie wir dir danken, daß du zum Telephon gekommen bist. Ich danke dir, mein Schatz.

Mein Schatz Marialein (Jeritza) hatte zuvor (aus New York, per Telephon) empfunden: Also, Jan Kiepura war und ist für die Welt ein Begriff. Sein Ableben war ein großer Verlust für die Kunstwelt und für seine Freunde, für die unzähligen Freunde, die er gehabt hat. Und Schatz Marialein war glücklich, deine Stimme gehört zu haben, und der Kiepura ist unersetzlich, er war als Mensch, als Künstler und als Freund etwas Unbeschreibliches. Er war ein Sonnenkind.

Der dankbare Plauderer, er heißt Marcel Prawy und ist Dramaturg und persönlicher Referent des Direktors der Wiener Volksoper, dazu Produktionsleiter von „Porgy and Bess“ bei den Bregenzer Seefestspielen, wußte: Jan Kiepura in „Turandot“ – und niemand von den älteren Opernbesuchern wird vergessen können, was das bedeutet hat: Jans Charme, Stimme, Erscheinung und einen ungeheuren Zauber der Ausstrahlung. Ich habe hier noch den Originaltheaterzettel der Wiener Erstaufführung: 15. Oktober 1926. Der Direktor der Wiener Staatsoper Franz Schalk zu Jan Kiepura: Wissen Sie, was Sie haben? Eine unverschämte Stimme.

Jan Kiepura hatte, sagt der Plauderer, eine wunderbare, sinnliche, schlanke, elegante Tenorstimme. Im Grunde war es eigentlich eine romantische Naturstimme. Und wie er als Mensch immer noch als Weltstar der Sohn des Volkes geblieben ist, so lag über seinem Singen immer irgendwie der Zauber des Volksliedes. Irgendwie. Und diese Stimme griff in unser Privatleben ein, denn der Plauderer war einmal der Privatsekretär des Menschgebliebenen.

Dann wurde Jan Kiepura einer der gefeiertsten Tenöre, ich habe hier von der Scala noch die Originaltheaterzettel seines Debüts. Und der Plauderer hat noch mehr Erinnerungsstücke an die Welt um Jan Kiepura, Bilder von Kapellmeistern, Komponisten, Sängerinnen, die erste Widmung anno 1930 und eine Aufnahme der Metropolitan Opera aus irgendeinem Almanach.

Also, erklärt auf einem Balkon vor der Wiener Oper stehend der Plauderer dem Kiepura-Sohn Jan, der selber in Wien in „My Fair Lady“ auftritt, also hier an der Wiener Oper hat dein Vater seine phantastische Weltkarriere begonnen.