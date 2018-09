Als deutsche Germanisten noch feinbürgerliche Literaturgeschichten schrieben, wie ordnete sich ihnen da alles aufs gefälligste. Wie war, was herauskam, zwar anfechtbar, aber überschaubar. Heute ist nicht einmal ein so kurzes Stück Geschichte wie fünfundzwanzig Jahre DDR-Literatur zu überschauen. Oder man muß sehr jung sein, um sich etwas zuzumuten, was ein einzelner nicht mehr zu leisten vermag.

Jeder Kenner wird bescheiden. Er wird – wie Fritz J. Raddatz – seine Arbeit vorsichtig als Informationverstehen, als Materialsammlung, als; ersten Versuch, Beziehungen herzustellen, und wird den Totalitätsanspruch einem verwegenen Draufgängertum überlassen, dem die Begriffe fehlen. Das unterscheidet denn auch die beiden Bände über die DDR-Literatur, die fast gleichzeitig erschienen sind und, parallel gelesen, nicht wenig Verwirrung zu stiften vermögen –

Fritz J. Raddatz: „Traditionen und Tendenzen“ – Materialien zur Literatur der DDR; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 696 S., 24,– DM

Konrad? Franke: „Die Literatur der Deutschen Demokratischen Republik“; Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart in Einzelbänden, Kindler Verlag, München; 622 S., Subskriptionspreis 98,– DM, später 120,–DM.

In welche Konflikte der Kindler-Verlag seine Mitarbeiter, stürzt, läßt sich daraus ersehen, daß er in seiner Reihe. „Literaturgeschichte der Gegenwart“ Einzelbände über die Bundesrepublik, die Schweiz und Österreich vorbereitet. Wo werden wir wohl die Bachmann, wo Otto F. Walter wiederfinden? Wo diejenigen, die ausschließlich in der Schweiz publizieren, in Deutschland gehören sind, in Österreich wohnen?

Was die Geschichte der DDR-Literatur betrifft: Gehören in sie Autoren, die nach dem Werten gingen (es sind an die fünfzig) oder ausschließlich im Westen publizierten? Oder Schriftsteller’ deren Bücher in der DDR erschienen sind, die aber nie dort lebten? Konrad Franke bringen solche fragen nicht in Verlegenheit. Was immer ihm je vorgekommen ist an Titel und Namen – und nur einiges kam ihm eben nicht vor –, ob Prosa, Lyrik, Drama, ob Emigranten oder Debütanten, er verzeichnet es unterschiedslos.

Ein perfekter Eduard Engel der DDR-Literatur, leistet er das alles autark, ohne fremde Hilfe, ohne Bezug auf die zahlreichen Urteile, Einzelstudien, kompetenter Kritiker – außer daß er ausgerechnet Reich-Ranicki einmal typisch westliche Ignoranz vorwirft –, und ein Mann wie Raddatz kommt in seinem umfangreichen Register nicht einmal vor. Dabei gehört Fritz J. Raddatz nicht nur mit einem Bein in die Geschichte eben jener Literatur, mit der eine ganze Crew westdeutscher Autoren und Kritiker sehr viel zu tun hat (außer Franke), ihm ist auch nach zahlreichen Vorstudien die wohl brauchbarste Einführung in die DDR-Literatur gelungen, kenntnisreich und kritisch, selektiv (er verzichtet auf den Literaturmüll, wo er nichts signalisiert), verläßlich und klug noch dort, wo man ihm nicht ganz zustimmen kann, und das ist selten genug der Fall.