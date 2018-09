Inhalt Seite 1 — Die Saat der Gewalt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Der Redakteur der Tagesschau hatte sich wohl nichts dabei gedacht: Auf die Meldung von neuen Bombenanschlägen in der Bundesrepublik ließ er unmittelbar die Nachricht folgen, amerikanische B 52 hätten die bisher schwersten Bombenangriffe gegen Ziele in Vietnam geflogen.

Was hier zufällig zusammengebracht wurde, hängt ursächlich zusammen. Der unmenschliche Luftkrieg der Vereinigten Staaten gegen das kleine Vietnam hat Mitte der sechziger Jahre die Studentenrevolte ausgelöst. An Vietnam schieden sich die Geister. Eine junge Generation, die zur Achtung für die Ideale der Freiheit und zum Widerstand gegen Unrecht und Gewalt erzogen worden war, begann an den Repräsentanten dieser Ideale zu zweifeln, als sich die Schutzmacht der westlichen Demokratien in den "schmutzigen Krieg" verstrickte.

Unter Vietcong-Fahnen und mit "Ho-Ho-Ho-Tschi-Minh"-Rufen stürmten die Neuen Linken vor vier Jahren durch Straßen und Hörsäle. Nur zu bald jedoch mußten die Demonstranten ihre Ohnmacht erkennen. In ihrer Verzweiflung fingen die einen an, es war die große Mehrheit, über die Mißstände in unserer (weltweiten) Gesellschaft nachzudenken und auf systemverändernde oder -überwindende Reformen zu drängen. Die anderen, wenigen, denen der "lange Marsch durch die Institutionen" zu beschwerlich war, schritten zur Tat. Erst steckten sie Kaufhäuser an, nun werfen sie selber Bomben.

Im Wintersemester 1965/66 war der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) noch relativ unbekannt. Damals diskutierte er am Beispiel Vietnam zum erstenmal grundsätzlich über das Problem der Gewalt. Die Auseinandersetzungen entstanden – so der SDS-Führer Rudi Dutschke – aus dem "Widerspruch zwischen einem abstrakten moralischen Humanismus auf der einen Seite und dem Sich-Freuen über die amerikanischen Verlustziffern in Vietnam auf der anderen Seite". Nun entdeckten und studierten die SDS-Mitglieder die Apostel der Gewalt aus den Ländern der Dritten Welt, die ihnen geläufiger von den Lippen gingen als ihre Stammväter Marx und Lenin. Sie begeisterten sich an den Verdammten dieser Erde des Algeriers Fanon, übernahmen gläubig die Lehren des Guerilleros Guevara, der schon bald darauf in Bolivien scheiterte, und übertrugen Maos Thesen vom revolutionären Volkskrieg auf die deutschen Verhältnisse. Sie fühlten sich als Teil einer weltumspannenden Bewegung, die allerorten neue Vietnams – und das hieß: eine bessere Welt ohne Ausbeutung und Herrschaft – schaffen wollte.

Herbert Marcuse hatte ihnen gepredigt, daß Protestaktionen ohne Gegengewalt allenfalls den Herrschenden als Alibi dienten. Welche Formen und Mittel diese "Gegengewalt" anwenden sollte, darüber wogte der Streit lange hin und her. Während die Konservativen schon besorgt das Haupt wiegten, als 1967 der Schah von Persien mit Tomaten und Eiern beworfen wurde, fanden sich genug respektable Liberale, die nachträglich den revolutionären Studenten Dispens erteilten: Wären nicht Steine in Fenster geflogen und Türen von Fakultätszimmern aufgebrochen worden, dann hätte es nie eine Universitätsreform gegeben.

Die Diskussion über Gewalt in der Bundesrepublik krankt bis heute hin an einem sprachlichen Mißverständnis. Da das Deutsche die angelsächsische Unterscheidung zwischen power (Macht) und violence (Gewalttätigkeit) gern verwischt, firmieren unter dem Etikett "Gewalt" so grundverschiedene Haltungen wie Partisanenkrieg, passiver Widerstand, gewaltlose direkte Aktionen im Stile von Gandhi, Martin Luther King und Lord Bertrand Russell und die von Berkeley importierte Taktik (go-in, sit-in, teach-in), die "den sich tolerant gebenden Gewaltapparat dazu provoziert, die demokratischen und rechtsstaatlichen Formen beiseite zu lassen" wie es an der FU einmal formuliert wurde.