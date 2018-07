Fluglinien

Ein Kleinkind unter zwei Jahren, das von einem erwachsenen Passagier begleitet wird, bezahlt nur zehn Prozent des Normal-Flugpreises. Fliegen mehrere Kleinkinder in Begleitung eines Erwachsenen, so beträgt der Flugpreis für das erste Kind zehn Prozent: für jedes weitere Kleinkind werden 50 Prozent des Erwachsenen-Flugpreises berechnet.

Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren (mil Anspruch auf Sitzplatz und Freigepäck) bezahlen ebenfalls 50 Prozent des Normaltarifs

Einen besonderen Familien-Tarif bietet. allein die SAS an. Gemeinsam reisenden Familien wird auf dem Flug von der Bundesrepublik in skandinavische Länder in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Mai folgende Ermäßigung eingeräumt: Das Familienoberhaupt zählt den Normal-Flugpreis. Der mitfliegende Ehegatte und alle Kinder bis zum Alter von 26 Jahren erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent. Die Reise muß innerhalb eines Monats beendet sein.

Für Jugendliche von 12 bis 21 Jahre gewährt die PAN AM auf der Route Frankfurt-New York–Frankfurt im Winter einen ermäßigten Preis von 210 US-Dollar. Vom 1. April an erhöht sich dieser Preis auf 244 Dollar, in der Hauptreisezeit auf 344 Dollar.

Deutsche Bundesbahn

Kinderermäßigungen: Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr, für die kein besonderer Sitzplatz beansprucht wird, fahren kostenlos. Kinder vom vollendeten 4. bis zum vollendeten 10. Lebensjahr und jüngere Kinder, für die ein besonderer Sitzplatz beansprucht wird, werden zum halben Fahrpreis befördert.