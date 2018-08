Inhalt Seite 1 — Lockerungsübungen für Künstler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die neue Kunstszene in der DDR

Von Joachim Nawrocki

Mit staunenden Augen haben westliche Kunstkenner entdeckt, daß es in unmittelbarer Nachbarschaft, in der DDR, eine beachtenswerte Kunstszene gibt. Alle Vorstellungen von der Auftragskunst, dem Arbeiterdenkmal und der Schinkenmalerei sind zwar noch existent, werden aber als unerheblich, beiseite gewischt, damit der Blick frei werde für die neuen Tendenzen, die sich vor allem in der Malerei abzeichnen: Da gibt es Farben, kalt wie bei Dali, Frosch- und Vogelperspektiven, Weitwinkeleffekte, manierierte Posen, Liebespaare, Motorradfahrer, Apokalyptisches.

Die Kunststrategen der SED, geschmeichelt von der Aufmerksamkeit, die Kunstwerke aus der DDR plötzlich genießen, scheuen auch das kritische Urteil jener blasierten und verwöhnten Ästheten nicht mehr, die sich an Pop und Op, Pariser und New Yorker Schule satt gesehen haben. Eine Ausstellung des virtuosen Leipziger Malers Werner Tübke, die in Italien außerordentlichen Anklang fand, war nach Westdeutschland noch nicht zu bekommen. Aber nachdem in der West-Berliner Ladengalerie DDR-Kunst ihren ersten Auftritt hatte, gibt es jetzt bis Ende Juni eine Ausstellung in der Majakowski-Galerie der West-Berliner Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft.

Nicht alles wird gezeigt

Trotz des gewählten Themas "Völkerfreundschaft und Solidarität", das Originalität nicht gerade stimuliert, ist auch hier, vereinzelt, Ungewohntes zu sehen: die Graphiken von Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig zum Beispiel, und die witzigen Kleinplastiken von Klaus Schwabe und Joachim Jastram. Zur Eröffnung der Ausstellung sprach der Ost-Berliner Kunsthistoriker Eberhard Bartke über "Kunst und Künstler in der DDR", anschließend gab es eine Diskussion, an der sich auch Bernhard Heisig beteiligte.

Ergebnis der Diskussion: Westlichen Augen bietet sich hier manches, das man in der DDR nicht vermutet hatte. Zwar versuchte Bartke, alles, was in der Ausstellung und von Diapositiven gezeigt wurde, unter einem sehr weitgespannten Begriff des "sozialistischen Realismus" zu subsumieren, der eben nur zwei Jahrzehnte lang im Westen totgeschwiegen worden sei. Jetzt, wo das Totschweigen nicht mehr helfe, werde versucht, "die revolutionäre Kunst in die bürgerliche Kunst einzuführen, um sie zu entschärfen". Bartke sprach davon, daß die Künstler auf der Suche nach einem neuen Verhältnis zur Wirklichkeit seien. Vorstellungen von Reglementierungen der Kunst seien absurd, sagte er, aber es habe auch solche Erscheinungen gegeben, das sei "im Herausbildungsprozeß einer neuen Kunst nicht zu vermeiden", doch habe dies die Kunstentwicklung der DDR kaum tangiert.