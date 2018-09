Berlin nach dem Viermächte-Abkommen: Befürchtungen und Erwartungen

Von Joachim Nawrocki

Berlin, Ende Mai

Achtzehn Jahre ist es her, seit die Außenminister der vier Sieger mächte zum letztenmal im Gebäude des Alliierten Kontrollrats in Berlin zusammenkamen. Damals stritten sich Dulles, Eden, Bidault und Molotow über einen Plan Edens zur Wiedervereinigung Deutschlands durch freie Wahlen. Er scheiterte am Einspruch der Sowjetunion. An diesem Wochenende werden nun die Außenminister Rogers, Douglas-Home, Schuman und Gromyko die Unterschrift unter ein Vertragswerk setzen, mit dem die Vier Mächte erstmals seit Aufhebung der Berliner Blockade Einigkeit in einer Deutschland betreffenden Frage erreicht haben.

Mit der Unterzeichnung des Schlußprotokolls treten in Kraft: das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin und seine Begleitdokumente, das Abkommen der Bundesrepublik mit der DDR über den Transitverkehr nach West-Berlin, die Vereinbarungen des Senats mit der DDR über den Reise- und Besucherverkehr und über den Gebietsaustausch und – nach einem vereinbarten Notenwechsel – auch das Verkehrsabkommen zwischen Bonn und Ost-Berlin.

Die Berlin-Regelung stellt die Zukunft der Stadt auf ein vertraglich geregeltes Fundament, sie ändert aber nichts am rechtlichen Status Berlins auf der Grundlage des Londoner Abkommens von 1944. Eine endgültige Lösung des Berlin-Problems ist erst durch einen Friedensvertrag möglich, mit dem vorerst nicht zu rechnen ist. Die Berlin-Regelung, der Modus vivendi, dient vor allem der Beilegung des seit 25 Jahren schwelenden Streits zwischen den vier Mächten um die Frage, als was Berlin oder sein westlicher und östlicher Teil völkerrechtlich und politisch zu betrachten sind, was dort geschehen darf oder nicht und wer jeweils die Verantwortung trägt.

Völlig ausgeräumt ist der Streit nicht, vor allem nicht im Hinblick auf Ost-Berlin. Aber die Situation West-Berlins wird sicherer, wenngleich es keine absolute Garantie gibt, daß sich in Zukunft an der Auslegung des Vier-Mächte-Abkommens nicht Kontroversen entzünden können. Wenn zum Beispiel die DDR im Berlin-Verkehr zu einem System mehrerer Kontrollpunkte und Zeitstempel an einer Strecke übergehen sollte, dann müßte ihr gesagt werden, daß dies mit der einfachsten internationalen Praxis, wie sie das Vier-Mächte-Abkommen festlegt, unvereinbar sei.