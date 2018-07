Wenndas Glpräch auf den Nestlé-Konzern kommt, köonnen selbst Schweizer Wirtschaftsjournalisten, die von iheren großen Unternehmen gewiß nicht mit Informationen verwöhnt werden, in Zorn geraten. Auch in Deutschland hat Nestlé sich bisher nicht gerade Verdienste um die Publizität erworben. Wie weit diese Firmengruppe von Weltformat es bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit an Format fehlen läßt, wurde jetzt am Beispiel einer ihrer jüngsten Töchter vorexerziert.

Die Allgäuer Alpenmilch AG in München, bisher „bärenstarke“ Tochter der schweizerischen Ursina-Franck AG, hatte in den letzten Jahren eine wachsende Publizitätsfreude gezeigt und die Öffentlichkeit in ihre Karten sehen lassen. Kaum ist sie nach der Fusion der Ursina-Franck AG mit Nestlé unter das weitausladende Dach dieses Konzerns gelangt, da wird bereits der Wandel deutlich. Die bisher übliche Bilanzpressekonferenz fiel in diesem Jahr aus. Und da man schamhaft verschweigen wollte, daß sich Nestlé trotz der wesentlich verschlechterten Ertragslage bei Alpenmilch eine höhere Ausschüttung ausbedungen hatte, mußte ein etwas billiger Trick herhalten: Es wurde einfach von „netto 18 Prozent“ Dividende gesprochen. Einschließlich der üblicherweise eingerechneten Kapitalertragsteuer sind das 24 Prozent gegenüber 18 Prozent Dividende im Vorjahr.

Nestlé sollte sich besser beraten lassen. Das sollte dem Unternehmen auch nicht schwerfallen. Die Schweizer haben nämlich einen ausgezeichneten Fachmann unter Vertrag: den PR-Chef ihrer Deutschen Nestlé GmbH, Carl-Friedrich Burger. Der erste Vorsitzende der Deutschen Public-Relations-Gesellschaft schwelgte erst kürzlich bei der Jahrestagung seines Vereins in München in klugen Thesen über PR-Arbeit. Dem Mann sollte Gelegenheit geboten werden, die Theorie auch in der Praxis zu erproben. bö