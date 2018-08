Inhalt Seite 1 — VDF contra Genscher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Fronten sind verhärtet, und Hansjoachim Klinke, Sprecher des „Verbandes Deutscher Flugleiter“ (VDF), meinte in sanfter Untertreibung: „Mit einem Abflauen des Dienstes nach Vorschrift ist kaum zu rechnen.“

Die Flugleiter fühlen sich „verschaukelt“; die Minister Genscher und Schiller sind die Buhmänner; ihr oberster Dienstherr, Verkehrsminister Leber, steht zwar anders als im Vorjahr auf ihrer Seite, ist aber mit seinen Vorschlägen von seinen Kabinetts-Kollegen abgeschmettert. Da nützt es wenig, daß Verkehrsministerium, Piloten und die Bundesanstalt für Flugsicherung ausdrücklich oder stillschweigend Partei der Lotsen ergriffen haben.

Worum geht es? Nach der Vorjahresaktion „Dienst nach Vorschrift“ hatte Minister Leber die Bildung von zwei Kommissionen unter Vorsitz von Willy H. Schlieker bekanntgegeben und den Weg zu einem – wie es die Lotsen sehen – „Burgfrieden“ geschaffen. Kommission II legte dem Minister im November 1971 ein neues Laufbahn- und Ausbildungskonzept vor, das längst nicht alle Reformwünsche der Lotsen verwirklichte, „aber von den Flugleitern in ihrer überwiegenden Mehrzahl als gerade noch akzeptabel bezeichnet wurde“ (Verbandsmitteilung vom 19. Mai). Kern des Programmes war eine Anhebung der Besoldungs-Eingangsgruppe der Flugsicherungslotsen von A9 auf All (von rund 1670 Mark auf 2150 Mark).

Genscher winkte, mit Blick auf mögliche Forderungen aus der Beamtenschaft, im Ton vielleicht etwas zu drastisch ab. Er verstand sich nur zu verbesserten Zulagen von 155 bis 200 Mark pro Monat je nach Besoldungsgruppe. Andernfalls käme es dahin, daß ein 32jähriger verheirateter, kinderloser Lotse 493 Mark mehr verdiene als ein gleichaltriger Richter im Eingangsamt, daß ein heute nach A 12 bezahlter Flugleiter dann nach A 13 und Amtszulage um 619 Mark im Gehalt steige. Und unter Druck verhandele er schon gar nicht! Überdies sähen seine Vorschläge eine Herabsetzung der Altersgrenze auf 55 Jahre vor und eine Kürzung der wöchentlichen Arbeitszeit um neun Stunden.

Genschers Argumente erregten die Lotsen. Die Vorschläge der Kommission seien beamtenrechtlich abgesichert und hätten schließlich die Billigung aller Beteiligten gefunden. Ihre Argumente verraten eine gewisse Doppelzüngigkeit. Auf der einen Seite führen sie an – und stützen sich dabei auf ein Gutachten des ehemaligen Bundesrechnungshof-Präsidenten Hopf aus dem Jahre 1968 –, daß ihre Tätigkeit nicht mit einer anderen Beamtengruppe zu vergleichen sei. Auf den Türmen und in den Zentralen arbeiteten im engen Teamwork praktisch nur „Abteilungsleiter“, die zwar organisatorisch, nicht aber funktionell in eine Beamtenhierarchie einzuordnen seien. Jeder Lotse müsse eigenverantwortlich, ohne Möglichkeit der Rückfrage und Absicherung bei seinen Vorgesetzten, in Sekunden Entscheidungen treffen, wie sie in dieser Tragweite bei anderen Beamten nicht vorkämen. Es sei unerträglich und dem Betriebsklima nicht bekömmlich, wenn nebeneinander ein Inspektor, Oberinspektor, Amtmann und Oberamtmann mit unterschiedlichen Bezügen, aber gleicher Tätigkeit und Verantwortung säßen. Der Behörden-Stellenkegel vertrage sich eben nicht mit dem Grundsatz: „Gleiche Arbeit – gleiche Bezahlung.“

Das gefährlichste, gegen die Lotsen sprechende Argument ist bislang in der Debatte noch nicht aufgetaucht. In der Tat arbeiten die Lotsen an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit; allein gegenüber dem Vorjahr hat durch Privat-und Charterflugverkehr das Verkehrsaufkommen um 15 bis 20 Prozent zugenommen. Was wird sich daran ändern, wenn die Vorschläge der Kommission Wirklichkeit werden? Braucht es nur den finanziellen Anreiz, damit die Lotsen weiter „an der Grenze der Leistungsfähigkeit“ – und darüber hinaus – ihren Dienst versehen?