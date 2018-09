Inhalt Seite 1 — Aufmarsch in Wall Street Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die New York Stock Exchange (NYSE), nach Business Week der „exklusivste Klub der Welt“, regiert die größte Börse der Vereinigten Staaten nach eigenen Gesetzen und Verordnungen, „... als ob es weder Kartell- noch Aktiengesetze in den USA gäbe“, so der Sprecher des US-Justizministeriums.

Die NYSE legt nicht nur die Bedingungen und Konditionen fest, zu denen börsengängige Papiere gehandelt werden müssen, sondern sie verwehrt mit zahllosen Zulassungsverordnungen auch den Zugang von Finanzinstituten (Fonds, Banken und Versicherungen) zum Börsenparkett. Der Grund: Die großen Gesellschaften sind die Hauptumsatzträger. Wären sie direkt an der Börse vertreten, ginge den „Klubmitgliedern“ die wichtigste Einnahmequelle verloren.

Allerdings ist ungewiß, ob die New Yorker Börse ihre Klubregeln auf die Dauer verteidigen kann:

Das US-Justizministerium prüft seit Anfang des Jahres die Zulässigkeit der „Selbstregulation“ der Börse durch eigene Gesetze.

Die großen Finanzinstitute umgehen immer häufiger die Börse. Aktientransaktionen wickeln sie unter sich zu frei vereinbarten Konditionen ab.

Die lokalen Provinzbörsen in verschiedenen amerikanischen Städten verkaufen Börsensitze an Institute und nehmen den Handel mit Aktien auf, die an der Wall Street zugelassen sind.

Die Chance – durch die Provinzbörsen am amerikanischen Aktiengeschäft teilzunehmen – haben auch deutsche und andere europäische Banken genutzt:

Die Dresdner Bank gründete 1968 die „German-American-Securities-Corporation“ mit Börsensitz in Eoston.

Die Commerzbank beteiligte sich 1970 zu einem Drittel an der amerikanischen Tochterfirma des Crédit Lyonnais und der Banco di Roma, der ‚Euro-Partners-Securities-Corporation“, die über Börsensitze am Midwest-Stock-Exchange in Chicago und am Philadelphia-Boston-Baltimore-Exchange vertreten ist.

Die Deutsche Bank ist seit Januar dieses Jahres als gleichberechtigte Partnerin an der Tochtergesellschaft in den USA beteiligt, die unter dem Namen „UBS-DB-Corporation“ über Börsensitze in San Francisco und am Philadelphia-Boston-Baltimore-Exchange verfügt.

Dieser Aufmarsch veranlaßte William J. Casey, den Leiter der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Security and Exchange Commission), die Vorsitzenden der Provinzbehörden aufzufordern, den Zugang neuer Institute zu den Börsen zu verhindern. Die SEC will in Zukunft über die Zulassung entscheiden.