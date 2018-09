Inhalt Seite 1 — Die Kinder der Melancolia Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitte August erscheint bei Luchterhand das neue Buch von Günter Grass, das den Titel „Aus dem Tagebuch einer Schnecke“ hat. Es stellt eine Mischung aus Reflexionen, politischen Erfahrungen, Eindrücken und Gedanken zur Zeit dar, zeigt also vor allem, wie der Schriftsteller Grass seine politische Tätigkeit erlebt und verarbeitet hat. Unser Beitrag ist dem Buch als Vorabdruck entnommen.

Auflösung und Zerrissenheit, Krieg und Chaos ahnend, verzweifelten die Humanisten an der Machtlosigkeit ihres Wissens und an der Unwissenheit weltlicher Macht. Ihrer Ohnmacht bewußt, nahmen sie Zuflucht in formal beherrschter Melancholie. Erst im folgenden Jahrhundert, solange der Dreißigjährige Krieg dauerte und nachwirkte, fand barocke Sprache zum Trauerspiel – Andreas Gryphius –, handelte barocke Lyrik vom Schmerz – Quirinus Kuhlmann –, wurde aus chaotischer Unordnung die Hoffnung zum Prinzip; ihr Ort hieß Jammertal, ihr Ziel Erlösung. Hier soll nicht gesagt werden, Dürer habe – über die Kupferplatte gebeugt – solch Ausmaß Elend und Verdunkelung voraussehen können, voraussagen wollen. Nur so viel: Ähnlich wie wir heute, sah er die Grenzen seiner Zeit, sah er Neues ungeformt aufkommen, bedrückten ihn die Unzulänglichkeit und Ohnmacht des Denkens in Vorsorge.

Panofsky und Saxl schließen in ihrer Arbeit über Dürers „Melancolia I“ nicht aus, daß die im Kupferstich ans Haus gelehnte Leiter Hinweis sein könnte auf einen noch nicht zu Ende geführten Neubau. Die verlassene Baustelle. Der Rohbau. Während der Arbeit brach Melancholie aus. Nützliches Werkzeug, genaue Berechnungen, erwiesene Tüchtigkeit wurden hinfällig, nichtssagend, ihrer selbst überdrüssig. Nicht als Torso, nicht als gültiges Fragment, das zu errichtende Haus begriff sich, bevor es entstanden war, als Ruine.

Solch moderne Einsicht, die den heutigen Städtebau, seine utopischen Entwürfe und seine stockwerkhohe Melancholie vorwegnahm, wurde zu Beginn der Neuzeit gewonnen.

Sie ist in allen Disziplinen zu Haus. Eigene Erfahrung hat mich, während ich diese Rede skizzierte und gleichwohl unterwegs blieb, mit melancholischem Gruppenverhalten, mit schwermutgesättigten Biographien, mit den miefwarmen Hinterstübchen der Resignation bekannt gemacht. Die Vielbeschäftigten in der Tretmühle Vernunft,

Auch mich überfiel oft genug, während ich sprach und während sich meine Rede selbsttätig vortrug, schwermachende Mutlosigkeit. Also schwieg ich, während ich sprach. Also gab ich auf, während ich noch Teilziele als erreichbar beschrieb. Also war ich – und viele gleich mir – schlecht entlohnt im Dienst der Aufklärung tätig und hockte dennoch unbewegt inmitten papierener Argumente, umstellt von sich widersprechenden Reformmodellen, angeödet vom Streit der Experten, unter einer Glasglocke: abwesend da. – Man möge indiskret nachforschen: Leute, die mit aufklärendem Gepäck reisen, haben, in welchem Hotel sie auch immer absteigen, die Melancolia zur Bettgenossin: ein lustloses Mädchen. Oder nachdem sich Sprache zerredet hat, in Sprechblasen abgefüllt wurde. Während sich Diskussionen hinzogen und Sprechchöre ihre utopischen Anrufungen in Doppelreim brachten, sobald mir die Fallhöhe revolutionärer Verstiegenheit Aufschluß gab über den Tiefpunkt vorauszuberechnender Resignation, in Stadthallen, Schulaulen und diversen Festsälen kam diese Rede zu Stichworten. Nirgendwo schreiender als im politischen Streit jener Tage übertönten sich die Propheten des Endzieles „Befriedetes Dasein“ und die asketischen Zuchtmeister der „Großen Verweigerung“.

Man mag es einen soziologischen Treppenwitz nennen, wenn sich die Jünger beider Lehren – hier die utopische, welche Erlösung beschwört, dort die neu-melancholische, welche Verweigerung anrät – auf immer den gleichen Herbert Marcus berufen; ich neige dazu, solch Philosophieret im Widerspruch als Einheit zu akzeptieren. Auch wenn vorwiegend jugendliches Publikum Marcuses Angebot als ein doppeltes verstand – und jeder nahm, was ihm paßte –, hat dennoch zum erstenmal ein Wissenschaftler die zwei großen einzelnen – Freud und Marx – ins Verhältnis gebracht, die Melancholie und die Utopie als einander entsprechend begriffen und bewegende Unruhe gestiftet, indem er aus seiner Dialektik der Verzweiflung die Einmütigkeit melancholischen und utopischen Verhaltens entwickelte: Die große Verweigerung führt zum befriedeten Dasein.