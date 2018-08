ARD, Sonntag, 4. Juni: „Zu Protokoll, Aktuelles Interview mit Egon Bahr“, eine Sendung von Günter Gaus

Den guten Stil charakterisiert, nach den Geboten klassischer Lehre, zunächst die Reinheit der Sprache (die bescheidenste Vorschrift: Vermeide grammatikalische Fehler), sodann die Klarheit (Maxime auf der nächsthöheren Stufe: Sei deutlich, richte deinen Vortrag nach dem Verständnis der Leser und Hörer) und schließlich die Eleganz, der Schmuck und die Anmut. (Die Regeln der höchsten Grade gelten den Finessen der uneigentlichen Rede, dem Witz der Diktion und dem metaphorischen Raffinement.)

Was nun die Ausdrucksweise der Politiker angeht, so ist am Bildschirm bemerkbar, in Appels Runde so gut wie in dem Bericht aus Bonn, daß viele Vertreter allenfalls das erste, aber nur selten das zweite und dritte Gebot zu befolgen verstehen. (Eine rühmliche Ausnahme: der Außenminister. Er jedenfalls beherrscht die Kunst, den präzisen, von der Statistik geprägten und durch ker-witzigen Rede zu ergänzen. Andere hingegen haben nur einen einzigen Ton: Barzel zum Beispiel, an dessen Sprache sich der Umschlag der pathetischen Diktion ins Goldschnitthaft-Litaneiartige nachweisen läßt. Auch für Strauß gilt Ähnliches: Seine Naturmetaphern [das Licht, das aus dem Bayerischen kommt!] spiegeln eine säuberlich in Helligkeit und Finsternis zerteilte Welt im trotzigen Poesie-Album-Stil.)

Wie anders sprach da Egon Bahr! Gaus befragte ihn, und Bahr antwortete knapp, nuanciert und plastisch zugleich, in einer Sprache, die präzise war und von Scharfsinnigkeit zeugte, von Witz und Geistesgegenwart. Der Stil verriet den Mann: Hier wurde nicht in umschreibender Rede verdunkelt, was deutlich artikuliert werden kann, noch sah sich Ungewisses, in der Schwebe Befindliches mit kleinen schnellen Worten festgelegt. Der Mann wich nicht aus, vermischte die Realitäts-Analyse nicht mit utopischer Beschwörung, ließ den Betrachter am Bildschirm vielmehr in jedem Augenblick den Unterschied von „gewiß“ und „möglich“ erkennen und verhinderte so, daß sich ungeklärte Prämissen als Argumentations-Bestandsteile drapierten.

Ein Musterbeispiel spitziger Kalkulation: Wortgrübelei (befremdlich oft: die gaullistische Apologie der Nation zu verteidigen und zugleich die Begriffe Nation und Ideologie als kontradiktorisch zu begreifen, ist im besten Fall paradox) ...Wortgrübelei und Lautdenken an der Grenze von Indikativ und Konjunktiv, die Ausrufungszeichen vermeidend, um Verbindungen zwischen Perfekt und Futur bemüht und, auch im Tonfall auf die Verdeutlichung von Kontinuitäten abzielend, eher das Semikolon als den Punkt bevorzugend, um auf diese Weise zu zeigen: Wir sind auf dem Weg, es geht weiter, die Dinge sind in Bewegung geraten. Vokabular, Syntax und Sprachrhythmus bezeichneten exakt die zu beschreibende Situation: Der Status quo will überwunden sein.

Wie anders, nebulos und leerformelreich, hat da Kiesinger gesprochen – gezwungen, das zu bezeichnen, was als Phänomen nicht zu bezeichnen war und als Realität nicht genannt werden durfte: Man sieht, nicht nur die Politik, auch die Sprache gewinnt dann eine neue Qualität, wenn (mit Bahr zu reden) Realismus, Ehrlichkeit und Beherrschung der Materie an die Stelle des Wunschdenkens tritt. Momos