Vielen Richtern ist das Kleingedruckte in den Arbeitsverträgen ein Dorn im Auge. Besonders berüchtigt sind die „Gerichtsstand-Vereinbarungen“. Damit zwingt der Arbeitgeber den sozial und wirtschaftlich schwächeren Arbeitnehmer, am Hauptsitz der Firma zu prozessieren. Die Arbeitnehmer machen sich meistens keine Gedanken über diese Klausel, die beispielsweise so aussehen kann: „Gerichtsstand für beide Teile ist München.“

So unterschreibt ein Angestellter in der Hamburger Niederlassung einer Münchner Firma einen Vertrag, der den Sitz der Zentrale als Gerichtsort festlegt. Dann behält die Firma plötzlich 100 Mark vom Lohn ein oder verlangt 100 Mark zurück, die sie angeblich zu viel bezahlt hat. Jetzt erst geht dem Hamburger Angestellten die Bedeutung dieser Klausel auf. Denn wenn er zu seinem Geld kommen (oder es behalten) will, muß er entweder eigens nach München fahren und den Verdienstausfall in Kauf nehmen, oder einen Rechtsanwalt beauftragen, was auch nicht gerade billig ist.

Zwei Gerichte haben hier nicht mehr mitgemacht: die Arbeitsgerichte Heilbronn (Az.: Ca 491/70) und Hamburg (Az.: 12 Ca 137/71). Sie erklärten klipp und klar, daß die Gerichtsstandsklauseln nicht immer verbindlich sind. Und zwar dann nicht, wenn dem Arbeitnehmer ein anderes Gericht aufgezwungen werden soll, als das, das seinem Arbeitsort am nächsten liegt.

Die beiden Arbeitsgerichte in Lübeck (Az.: Ca 369/71 I) und Kassel (Az.: 3 Ca 224/71) haben in letzter Zeit jedoch genau entgegengesetzt entschieden. Sie finden es in Ordnung, daß die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern den Hauptsitz der Firma als Prozeßort vorschreiben. Dabei beriefen sich die Richter auf die Vertragsfreiheit.

Jetzt mußte sich sogar eine Gewerkschaft mit dem Problem auseinandersetzen. Die IG Bau Steine Erden mit Sitz in Frankfurt wollte es sich besonders einfach machen und ordnete in ihrer Satzung an, daß für alle Streitigkeiten zwischen ihr und ihren Mitgliedern das Amtsgericht Frankfurt zuständig sei. Als die Funktionäre jetzt aber rückständige Beiträge vor dem Frankfurter Gericht eintreiben wollten, ließ sie der Richter abblitzen. Die säumigen Mitglieder wohnten Hunderte von Kilometern entfernt und hatten schlichtweg per Brief erklärt, sie könnten sich die Fahrt an den Main nicht leisten. Das Gericht akzeptierte dieses Argument.

Es stellte den Grundsatz auf, daß der sozial schwache Arbeitnehmer dagegen geschützt werden müsse, vor einem so weit entfernten Gericht verklagt zu werden. Es würde sonst nämlich auf jeden Fall den kürzeren ziehen. Das Gericht belegte seine Ansicht mit folgenden Fakten: Wenn der Gewerkschaftler selbst in Frankfurt anreise würde er sogar dann draufzahlen, wenn er den Prozeß gewinne. Denn nach dem Gesetz bekäme er von seinen Reisespesen nur so viel ersetzt, wie anderenfalls ein Frankfurter Rechtsanwalt für die Prozeßführung kassieren würde.

Andererseits kenne nur der Ortsansässige, nicht aber der Auswärtige denjenigen Rechtsanwalt, der die Kniffe für den jweiligen Prozeß am besten beherrsche. Bei kleinen Beträgen – und damit niedrigen Gebühren – verspüren die Rechtsanwälte ohnehin keine rechte Lust, einen Fall zu übernehmen.

So verwies der Frankfurter Amtsrichter die Gewerkschaft an die Kollegen nach auswärts. Allerdings nicht, um sich Arbeit zu ersparen. Seine Urteilsbegründung hat den Umfang einer mittleren Verfassungsgerichts-Entscheidung. (Az.: 311 C 731/71).