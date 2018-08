„Räder“, Roman von Arthur Hailey. Gleich zu Beginn werden General Motors, Ford und Chrysler, die Detroiter Giganten der Autoindustrie, der „Habgier, der kriminellen Verschwörung und des eigennützigen Vertrauensmißbrauchs“ bezichtigt. Aber nicht von Arthur Hailey, sondern von einem Journalisten, der ohnehin nur als Charge vorkommt. Seine „verhaßte, ätzend scharfe, sattsam bekannte Stimme“ verleidet dem Management die Frühnachrichten. Ansonsten konzentrieren sich Haileys fleißige Recherchen auf Produktionsplanung und -abläufe, Modell-Entwicklung und Marktforschung, Werkleiternöte, Fließbandpsychose, Akkordzwang und Rassenstreitigkeiten unter den Arbeitern. All das bedürfte keiner Rechtfertigung, würde die vorgegebene Akribie letztlich nicht doch den Blick auf das sozialökonomische und gesellschaftspolitische Bezugssystem verschleiern. Zudem ist die farblose Rahmenhandlung mit Kolportage durchsetzt wie ein Harold-Robbins-Roman. So verfällt die sexuell frustrierte Direktorengattin der Kleptomanie und einem jungen Rennfahrer, der bald darauf prompt in den Himmel rast, damit auch die Versöhnung mit dem streßgeplagten Ehemann Bestand hat. Und sie hat nicht nur Bestand, sondern sogar wundersame Folgen: Endlich kündigt sich das lange ersehnte Baby an. „Du warst in Nassau wie ein Tiger. Da muß es passiert sein.“ Die anderen Handlungsepisoden, etwa der unaufhaltsame Weg eines Negerproletariers ins Mafia-Verderben, sind keineswegs erträglicher. Was in „Airport“ wenigstens noch glaubwürdige Akzente hatte, das kritische Engagement des Autors, erweist sich hier als barer Bluff. Wer bis zur vorletzten Seite durchhält, wird also belehrt: „In der Automobilindustrie stimmte eine ganze Menge nicht, aber es gab doch viel mehr in dieser Industrie, was absolut in Ordnung war. Das Wunder des modernen Automobils bestand nicht darin, daß es... die Fernstraßen verstopfte und die Luft verpestete, sondern darin, daß es freien Männern und Frauen das gab, wonach sie sich in den ganzen langen Jahrhunderten der Geschichte immer am meisten gesehnt hatten – die persönliche Bewegungsfreiheit (Aus dem Amerikanischen von Erwin Duncker; Ullstein Verlag, Berlin; 540 S., 28,– DM.) Egbert Hoehl