Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Juni

Alle Verhandlungen, auch die diplomatischen, haben etwas von einem Teppichhandel. Er ist kaum denkbar ohne den Augenblick, in dem einer der Interessenten die Ware aus der Hand legt und zu verstehen gibt: Zu diesem Preis interessiere ihn der Kauf überhaupt nicht mehr.

An diesen Vorgang erinnert die Tischrede, die Staatspräsident Pompidou dem belgischen Regierungschef Eyskens vorsetzte und in der er sagte: Wenn im September noch die gleichen Ansichten vertreten würden wie heute, dann sehe er keinen Grund, die europäische Gipfelkonferenz einzuberufen, die für den 19. Oktober in Paris geplant ist. Er übernehme nicht die Verantwortung, neun Regierungschefs einzuladen, um Interessenkonflikte notdürftig zu verschleiern. Die Rede war sorgfältig vorbereitet. Im Elysee-Palast wird ohne Umschweife versichert, daß Eyskens’ Besuch nur die willkommene Gelegenheit bot, sich an alle europäischen Partner zu wenden, denn man sei bestürzt.

Die Bestürzung datiert, nach offizieller Lesart, seit der vorletzten Luxemburger Begegnung der EWG-Außenminister Mitte Mai. Damals hatten die Kollegen Maurice Schumanns offenbar die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten nicht erkannt, die zwischen ihnen und den französischen Ansichten bestehen. Sie sind allem Anschein nach erst deutlich geworden, als Schumann darüber in Paris berichtete. Erst Pompidou selber hat sie ins Licht gerückt. Die Gründe seiner Verärgerung hat er nun deutlich genannt.

Die Partner Frankreichs, so kann man seinen Worten entnehmen, versuchen zu viele Hauptprobleme der europäischen Entwicklung in die Tagesordnung des Gipfeltreffens zu packen. Es gehe ihnen wieder um die Zukunft der Institutionen, während Frankreich vor allem Fragen der Wirtschafts- und Währungsunion regeln wolle, daneben aber auch Projekte, über die man schon lange diskutiere – das europäische Gesellschaftsrecht, das Patentrecht, eine Industriepolitik, eine gemeinsame technologische Entwicklung, das Verhältnis zur Dritten Welt und ähnliches mehr. Soweit es um Grundsatzfragen geht, will Paris nicht anerkennen, daß die Funktionen der Brüsseler Kommission, des Europäischen Parlamentes und des Ministerrats überdacht werden müßten. Für vordringlicher hält Pompidou eine Definition der Rolle Europas in der Welt, vor allem aber seiner Haltung gegenüber Amerika, mit dem für 1973 wichtige Wirtschaftsverhandlungen bevorstehen.

Das politische Sekretariat, um das ebenfalls der Streit entbrannt ist, wurde in der Präsidentenrede mit keinem Wort erwähnt. Pauschal wurde das strittige Thema in dem Passus angesprochen, wo Pompidou sagte, daß die politische Zusammenarbeit eine der großen Hoffnungen Europas sei, aber noch „eine kleine flackernde Flamme, die viel Geduld, Vorsicht und Zähigkeit verlange“.