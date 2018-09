Der Hamburger Zeitschriften-Verleger Kurt Ganske „stellte richtig“ – per Anschlag am Schwarzen Brett. In dürren fünf Sätzen dementierte er, was seit Wochen als heißes Gerücht in Medienkreisen umläuft: Die Nachricht vom bevorstehenden Verkauf seines Verlags (Objekte: „Für Sie“, „Zuhause“, „Petra“, „Akut“ und „Vital“) an Axel Springer.

Schon zu Beginn dieses Jahres einigten sich Ganske und Springer über eine Betreuung der Jahreszeiten-Objekte durch den Springer-Außendienst. Grund: Ganskes Vertriebsapparat hatte sich längst als zu teuer und überaltert erwiesen, um die Blätter des Verlagshauses erfolgreich im Markt zu placieren.

Die Gerüchte um ein weiteres Zusammenrücken der beiden Hamburger Häuser verdichteten sich, als Ganske vor einigen Wochen das Stammkapital seiner Firma von bis dahin kümmerlichen 20 000 Mark auf eine Million Mark aufstockte. Medienkenner wollten in diesem Schritt eine Vorleistung für eine geplante Springer-Beteiligung erkennen.

Den Beobachtern der Zeitschriften-Branche erscheinen solche Gerüchte glaubhaft, vor allem wegen der derzeitigen Situation des Jahreszeiten-Verlags. Die von Ganske, dem Erfinder der Lesemappe, aufgebaute Familienfirma verfügt bei weitem nicht über ein so qualifiziertes Management wie etwa Springer oder Gruner + Jahr. Ganskes ältester Sohn Michael machte mehr durch geistreiche Reden als durch besondere kaufmännische Fähigkeiten auf sich aufmerksam. Überdies liegen die meisten Objekte unterhalb der Gewinnschwelle. Von den Zeitschriften sind nur „Zuhause“ und besonders „Für Sie“ profitabel.

Gerade die „Für Sie“ – so meinen Insider – könnte Springer zu einem stärkeren Engagement reizen. Einmal wegen der besseren Auslastung seines Druck- und Vertriebsapparates, zum anderen in der Absicht, seine politische Meinung verstärkt auch „an die Frau“ zu bringen.

eg