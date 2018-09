Von Hermann Bößenecker

Wir sind begehrt geworden“, lautet Anton Ernstbergers einziger Kommentar. Der 61jährige Vorstandssprecher der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank in München kann die Attraktivität seines noch vor wenigen Jahren als „verschlafen“ abklassifizierten Instituts an den Börsenkursen ablesen. Seit Beginn des Jahres hat sich die 50-Mark-Aktie der Hypo-Bank um 17 auf 82 Mark verteuert.

Doch diese Hypo-Hausse ist Ernstberger und seinen Vorstandskollegen nicht ganz geheuer. Ein Umsatz von nominal 12 Millionen Mark Hypoaktien in zwei Monaten ist nicht mehr normal. Ist eine der Großbanken am Zug? In der Hauptversammlung Mitte letzten Monats hatte Ernstberger zwar Spekulationen über Aufkäufe durch die Deutsche Bank zurückgewiesen („Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“) und versichert, daß die „echte Partnerschaft“ mit der Dresdner Bank die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Münchner Instituts auf keinen Fall beeinträchtigen würde.

Auch wenn Ernstberger nicht glaubt, daß sich neben den beiden bekannten Aktionärsgruppen (Allianz mit etwa 15 Prozent und Bayerische Versicherungskammer mit elf Prozent des Kapitals) inzwischen eine neue gebildet hat, so will er doch auf Nummer sicher gehen: Deshalb beschloß der Aufsichtsrat in der vergangenen Woche neben einer Kapitalerhöhung um 36 auf 216 Millionen Mark Zugleich ein genehmigtes Kapital von 24 Millionen Mark. Dieses ist als eine Art „Bremse“ für den Fall gedacht, daß sich vielleicht doch ein neuer Großaktionär zu hohen Kursen hineinschlängeln könnte. Durch die Placierung dieses Reserve-Kapitals bei befreundeten Kreisen ließe sich ein Gegengewicht gegen eine „Überfremdung“ schaffen.

„Toni“ Ernstberger, der „bayernschlaue“ Bankier mit dem barocken Charme, hat durch seine spektakulären Transaktionen offensichtlich die Begehrlichkeit von Interessenten geweckt, die noch im Verborgenen bleiben wollen. Denn Ernstberger, der seit 1960 dem Vorstand der Hypo-Bank angehört, aber erst seit Herbst 1968 als Sprecher fungiert, hat in atemberaubender Schnelligkeit das „bodenständige“ Institut umgekrempelt und ihm zu einer internationalen Resonanz verholfen. Vor den staunenden Augen der Konkurrenz innerhalb und außerhalb Bayerns wurde die Hypo, die mit ihrem Filialnetz die weiß blauen Grenzpfähle übersprang, in wenigen Jahren zu einer völlig neuen Bank. Vor allem machte sie durch ihre phantasievolle Beteiligungspolitik Schlagzeilen, in erster Linie durch ihre ebenso zielsicheren wie kostspieligen Schachzüge auf dem Brauereimarkt.

Eine renommierte Bierburg nach der anderen mußte die weiß-blaue Hypo-Flagge aufziehen, so daß Ernstberger heute über den größten deutschen Braukonzern gebietet. Mit rund 16 Millionen Hektolitern sind 18 Prozent des bundesdeutschen Bierausstoßes von rund 90 Millionen Hektoliter seinem Einfluß unterworfen. Und auch wenn man die Beteiligungsprozente bei den einzelnen Brauereien nur anteilig rechnet, kommen an die acht Millionen Hektoliter zusammen.

Es wäre verwunderlich, wenn solch eine Vorwärtsstrategie nicht die Kritik der davon Betroffenen herausfordern würde. Bei der Münchner Konkurrenz wirft man dem Hypo-Boß (Spitzname: „Spaßtaler“) unverhohlen vor, er treibe mit dem Geld der Anleger und Sparer Beteiligungspolitik nach gesellschaftspolitisch anrüchigem Rezept. Man will sogar wissen, daß Ernstbergers Vorgänger, Förderer und heutiger Aufsichtsratsvorsitzender Max Geiger im Grunde seines Herzens mit diesem Geschäftsstil nicht einverstanden sei. Wenn er dies hört, kann Bierkönig Anton zornig werden: „Geiger hat zu allen Aktionen seine volle Zustimmung gegeben.“